Carlos Maria Corona compie 18 anni/ Gli auguri di papà Fabrizio e mamma Nina Moric

Oggi, sabato 8 agosto, è un giorno speciale per Fabrizio Corona e Nina Moric. Il loro unico figlio, Carlos Maria, compie 18 anni. Per festeggiare nel migliore dei modi il compimento della maggiore età di Carlos, la famiglia si è riunita regalando al ragazzo la cosa più bella ovvero l’unione familiare. Felice di poter festeggiare con entrambi i genitori al suo fianco, Carlos Maria, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una dolce foto in cui si gode l’amore di papà Fabrizio e mamma Nina Moric. “La mia splendida famiglia riunita. Il regalo più bello per i miei 18 anni”, ha scritto Carlos Maria che sta festeggiando questo giorno importante con le persone più importanti della sua vita. Carlos ha festeggiato allo scoccare della mezzanotte con una festa a casa di papà Fabrizio a cui ha partecipato mamma Nina, la nonna Gabriella e tanti amici.

CARLOS MARIA CORONA, GLI AUGURI PER I SUOI 18 ANNI

Fabrizio Corona e Nina Moric, letteralmente innamorati del figlio Carlos Maria, gli hanno regalato un momento speciale organizzandogli una bellissima festa in casa, ma soprattutto facendogli degli auguri speciali. “Amore, per i tuoi 18 anni, solo tanto amore. Tanto amore da noi. Anche se sei diventato grande, rimani il nostro cucciolo”, ha scritto Fabrizio Corona. “Che cos’è l’essenza della vita? Questa”, ha scritto invece Nina Moric condividendo un video in cui Carlos Maria era ancora un bambino. Dopo la festa, è stato proprio Carlos, attraverso una serie di storie, a ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla sua festa. La giornata di oggi, dunque, continuerà sicuramente con festeggiamenti e tanto amore per il neo 18enne.





