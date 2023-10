Carlos Maria Corona, figlio di Fabrizio Corona/ La malattia genetica e gli studi in Storia e Filosofia

Carlos Maria Corona è il figlio di Fabrizio Corona e Nina Moric. Il ragazzo oggi ha 21 anni, ma sta avendo delle difficoltà a condurre la sua vita normalmente a causa della malattia genetica di cui soffre. La modella croata ha rivelato in passato che si tratta della psicosi transitoria acuta, che è caratterizzata da uno stato psicopatologico di delirio che compare soprattutto nei giovani in maniera brusca e improvvisa e successivamente tende a svanire. Il re dei paparazzi, invece, non si è mai sbilanciato sulla natura del problema.

Sara Barbieri, fidanzata di Fabrizio Corona/ Modella 22enne, "intenzioni serie nonostante differenza di età"

“Io sono consapevole che mio figlio Carlos non potrà gestire la sua vita da solo, ma nel momento in cui non ci dovessi essere più io nella sua vita sono sicuro non avrà mai problemi di nessun tipo. Ho messo al posto giusto le persone giuste”, ha affermato Fabrizio Corona nel corso di una recente intervista a Belve. In questo momento, infatti, il ventunenne vive insieme al papà e alla sua nuova compagna Sara Barbieri nella loro casa a Milano. In passato Nina Moric si è detta preoccupata per questo motivo, in quanto non riusciva ad avere le informazioni necessarie sul suo stato di salute.

Fabrizio Corona: "Non rinnego nulla di ciò che ho fatto"/ "Fu Lele Mora a deviarmi da giovane"

Carlos Maria Corona “Il mestiere del modello è interessante. Non seguo molto questo settore, ma..”

Carlos Maria Corona, nonostante i problemi di salute e l’essere sempre nell’occhio del ciclone poiché figlio di due personaggi del mondo dello spettacolo come Fabrizio Corona e Nina Moric, sta a suo modo cercando di condurre una vita simile a quella dei suoi coetanei. Dopo il diploma all’Istituto Gonzaga di Milano, si è iscritto all’Università nella facoltà di Storia e Filosofia.

Finora, tuttavia, non ha mai escluso del tutto la possibilità di seguire le orme dei genitori. “Il mestiere del modello è interessante. Non seguo molto questo settore, ma potrebbe essere un’opportunità in concomitanza con gli studi”, aveva detto durante un’apparizione insieme al papà alla Fashion Week. Per il momento comunque Carlos preferisce rimanere il più possibile lontano dai riflettori, mentre a parlare di lui ci pensano spesso Fabrizio Corona e Nina Moric.

FABRIZIO CORONA: "SE NINA MORIC STA MALE È PER COLPA MIA"/ "Adesso non le permetto di vedere suo figlio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA