Carlos Maria Corona, figlio Fabrizio e Nina Moric/ “Adesso sta male”: la confessione choc sulla malattia

Carlos Maria Corona ha una malattia genetica: la confessione del padre Fabrizio Corona

Carlos Maria Corona è il figlio nato dall’amore tra Fabrizio Corona e Nina Moric. L’ex paparazzo dei vip nella prima intervista pubblica a Belve ha parlato del figlio, confessando di un problema di salute che lo affligge. Carlos è affetto da una malattia genetica stando a quanto rivelato proprio dal padre. “Adesso sta male” – ha confessato Corona raccontando – “ho lottato per anni e anni in questo momento sono in una fase molto brutta: ho un po’ abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare, ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere”. Una brutta malattia genetica quella che Carlos si ritrova ad affrontare e con cui deve convivere in giovanissima età.

Certo, non sarà facile per il ragazzo convivere con questa malattia genetica. La conferma è arrivata proprio dal papà Fabrizio Corona in una lunga intervista rilasciata a Francesca Fagnani nel programma cult di Rai2. Non solo, l’ex paparazzo dei vip ha utilizzato il programma anche per lanciare una chiara e diretta frecciata alla ex moglie Nina Moric.

Carlos Maria Corona diviso tra Fabrizio Corona e Nina Moric?

Fabrizio Corona parlando del figlio Carlos Maria Corona è tornato a citare in causa la ex moglie Nina Moric. “Lei non vede mai Carlos. Ma io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui” – ha tuonato l’ex paparazzo dei vip lanciando così l’ennesima bomba nei confronti della modella croata.

Parole che non trovano conferma in quelle rilasciata da Nina Moric in occasione delle presentazione della sua mostra alla galleria Mazzoleni di Bergamo in cui aveva potuto riabbracciare il figlio Carlos. “Lui è il mio capolavoro di vita. Non conta da quanto tempo non ci vediamo, perché nei nostri cuori noi siamo sempre insieme” – le parole commosse di mamma Nina.











