Carlos Maria Corona, figlio Nina Moric e Fabrizio/ “Felicità? Non la baso su di loro”

Carlos Maria Corona ha compiuto 18 anni e adesso si racconta alle pagine del settimanale Chi che, per l’occasione, ha raccolto una lunga intervista al padre Fabrizio Corona e al neo maggiorenne che sembra avere le idee davvero molto chiare sulla sua vita, il futuro e il rapporto con i suoi genitori e la sua famiglia. In particolare, Carlos Maria racconta di aver chiuso per anni il suo cuore dandosi delle rigide regole che non gli hanno permesso di spassarsela ma nemmeno di soffrire nel momento più difficile della sua vita ma poi tutto è cambiato quando la sua nonna, madre di papà Fabrizio, gli ha chiesto di lasciarsi andare alle emozioni, ormai tre anni fa. Riguardo ai suoi genitori, però, le idee Carlos le ha abbastanza chiare: “Tornare insieme? Se lo volessero loro sarei d’accordo ma ho imparato a non basare la mia felicità su questo”.

CARLOS MARIA CORONA PENSA AL FUTURO TRA SCIENZA E FAMIGLIA

Al centro della sua vita c’è il saper, lo studio, la cosa che lo ha salvato nel suo momento buio, tanto che guardando al futuro, Carlos Maria Corona non disdegna il fatto di voler diventare un matematico o magari un ricercatore: “Il mio sogno è fare la mia parte per la crescita del sapere, ognuno di noi contribuisce alla conoscenza” ma poi ammette.. “Mi piacerebbe lavorare nella moda ma per veicolare dei pensieri e non in maniera speculativa”. L’intervista del settimanale Chi si chiude sempre con lo sguardo rivolto al futuro e alla famiglia, ne avrà mai una tutta sua? “Vorrei vivere da solo”, chiude Carlos.



