Carlos Sainz, incidente su un tombino a Las Vegas/ Video Formula 1, paura per il pilota Ferrari! 17 novembre

CARLOS SAINZ, INCIDENTE SU UN TOMBINO A LAS VEGAS

Clamoroso al Gran Premio di Las Vegas 2023, un incidente per Carlos Sainz su un tombino ha causato momenti di paura per il pilota spagnolo della Ferrari, se non altro comunque uscito illeso, ore di lavoro per i meccanici della Ferrari per riparare la monoposto di Sainz e acceso ancora di più le polemiche su un evento che già era nel mirino della critica come esempio perfetto di un evento tutto puntato sullo show piuttosto che sull’aspetto sportivo.

Sui circuiti cittadini non è la prima volta che i tombini giocano brutti scherzi, ma l’incidente di Carlos Sainz scatena le polemiche perché già parecchi aspetti non convincevano in questo GP Las Vegas, su tutti gli orari anche dopo la mezzanotte locale, con conseguenti temperature bassissime perché a novembre di notte fa freddo anche nel deserto del Nevada. Stride poi che, in una location così prestigiosa e glamour, non si sia prestata la massima attenzione a sistemare dettagli “banali” come un tombino.

L’INCIDENTE DI CARLOS SAINZ E LE POLEMICHE SUL GP LAS VEGAS

Ne hanno fatto le spese anche Guanyu Zhou ed Esteban Ocon, che per primo ha alzato il tombino famigerato sul quale poi è andato a sbattere Carlos Sainz, un incidente che vede il pilota spagnolo della Ferrari “cornuto e mazziato”. Infatti, i danni alla sua Ferrari hanno comportato pure la sostituzione della batteria, che comporta una penalizzazione di dieci posizioni sulla griglia di partenza. Decisione assai discutibile da parte della FIA, che non ha considerato il fatto che il danno sia stato causato da un oggetto esterno. Come si diceva: l’aspetto sportivo è sacrificato allo show business, non è certo la prima volta ma si stanno raggiungendo vette sempre più preoccupanti.

Lo dimostra anche il fatto che siano servite moltissime ore per ripristinare la pista dopo l’incidente di Carlos Sainz, avvenuto dopo circa 10 minuti dall’inizio della FP1, cioè poco dopo le 5.30 del mattino italiano. La sessione non è più ripresa e la FP2 è slittata di due ore e mezza: appuntamento alle ore 11.30 italiane, che significano le 2.30 di notte a Las Vegas, con tutte le incognite del caso.

