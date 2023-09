Carlos Sainz, rapinato dell’orologio in centro a Milano/ Pilota Ferrari rincorre i ladri e li blocca

Brutta disavventura per il pilota di Formula 1 di casa Ferrari, Carlos Sainz: lo spagnolo è stato rapinato dell’orologio in quel di Milano. L’episodio, stando a quanto si legge sul quotidiano Repubblica, attraverso il sito online, si è verificato in pieno centro dopo il gran premio di Monza che si è corso ieri e che ha visto lo stesso iberico chiudere al terzo posto dopo essere partito in pole position.

Secondo la ricostruzione, il figlio d’arte è uscito nel tardo pomeriggio dall’Hotel Armani, in Centro a Milano, quando è stato avvicinato da tre uomini che, con la tecnica dell’abbraccio gli hanno sfilato dal polso un orologio Richard Mille del valore di centinaia di migliaia di euro. Sainz non ha però lasciato correre e insieme alla guardia del corpo ha iniziato a rincorrere i tre rapinatori, così come numerosi altri cittadini. A quel punto il trio di delinquenti è stato raggiunto e bloccato in via Montenapoleone, dove è in seguito intervenuta anche la polizia, allertata poi dalle chiamate dello stesso pilota spagnolo e dal body guard. Gli agenti hanno preso in custodia i tre rapinatori che sono stati portati via mentre Sainz, dopo essersi recato in commissariato per fare denuncia è stato riaccompagnato in hotel.

CARLOS SAINZ RAPINATO DELL’OROLOGIO: UN ANNO E MEZZO FA FERMATO LECLERC

Una vicenda che ha ricordato da vicino quanto accaduto un anno e mezzo fa a Charles Leclerc, altro pilota della Ferrari, che nel giorno di Pasquetta di un anno fa, il 18 aprile 2022, venne rapinato del suo orologio, un Richard Mille da circa 2 milioni di euro, dopo che alcuni finti ammiratori si erano avvicinati con la scusa di scattare un selfie.

A portare via il prezioso erano state quattro persone, tre uomini e una donna, che sono stati arrestati quasi un anno dopo a seguito di una lunga indagine che aveva portato gli inquirenti a Napoli. Un weekend decisamente movimentato quindi quello italiano di Carlos Sainz, che fortunatamente si è concluso nel migliore dei modi, con un bel terzo posto dopo un grande weekend, e con il suo orologio ritrovato.

