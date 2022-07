Carlos Sainz senior, incidente durante l’Extreme E/ Video, in ospedale poi “Sto bene”

Spaventoso incidente per Carlos Sainz senior, pilota di fama mondiale nonché papà di Carlos Sainz junior, della scuderia Ferrari Formula 1. L’atleta spagnolo è rimasto coinvolto in uno scontro avvenuto ieri pomeriggio, giovedì 7 luglio, presso il poligono militare di Teulada, zona sud occidentale della Sardegna, mentre era in corso l’Island X Prix 1, il primo dei due round previsti per il campionato Extreme E, dedicato ai suv elettrici. Tanta paura ma fortunatamente per Carlos Sainz senior non vi sono state conseguenze: “Tutti gli esami medici hanno dato un esito positivo e sono già uscito dall’ospedale”, ha fatto sapere lo stesso pilota ex campione del mondo di rally e della Dakar.

Chiara Giuffrida nuovo volto della Serie B/ Sarà alla conduzione di Helbiz Live

Anche il team ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche, facendo sapere che Carlos era stato sottoposto a dei controlli solamente “in via precauzionale”. Un incidente quindi spettacolare ma fortunatamente senza alcuna conseguenza, e del resto lo si era già capito subito dopo il ribaltamento, visto che Carlos Sainz aveva lasciato il mezzo sulle proprie gambe, ed era rimasto sempre cosciente.

Diretta/ Tour de France 2022 streaming video Rai 7^ tappa: in strada, si parte!

CARLOS SAINZ SENIOR, INCIDENTE DURANTE L’EXTREME E: IL COMUNICATO DEL TEAM

Ecco il comunicato ufficiale del team: “Questo pomeriggio (ieri ndr) Carlos Sainz è stato colpito da un’altra macchina mentre stava conducendo la finale dell’Island X Prix 1 in Sardegna. Come conseguenza dell’impatto, la sua macchina si è ribaltata in un duro incidente. Carlos è stato in grado di lasciare la macchina sulle proprie gambe ed è rimasto cosciente. Il pilota è stato portato in ospedale per un controllo medico precauzionale”.

Poi l’aggiornamento: «ha lasciato sulle proprie gambe la macchina ed è sempre rimasto cosciente». Il 60enne pilota del team Acciona era stato trasportato con l’elicottero presso l’ospedale di Brotzu di Cagliari in via precauzionale, poi dimesso in serata a seguito di condizioni salutari praticamente perfette. Non è ben chiaro se l’episodio sia da rimandare ad un guasto tecnico o semplicemente ad un errore dello stesso esperto pilota iberico.

Costacurta: "Il Milan può vincere di nuovo lo scudetto"/ "Dybala? Sarebbe utile"













© RIPRODUZIONE RISERVATA