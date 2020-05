CARLOS SANTANA, MORTO IL FRATELLO JORGE/ Chitarrista come il mito, aveva 68 anni

Pubblicità

Lutto per Carlos Santana: il fratello Jorge è morto all’età di 68 anni per cause naturali. Fratello minore del grande chitarrista messicano, anche Jorge era un musicista con la passione per la chitarra. La sua affermazione era arrivata nella band Malo, famosa negli anni Settanta; poi il via ad una carriera da solista che non è stata avara di soddisfazioni. Ad apprendere della morte di Jorge Santana è stato il portale americano TMZ: la notizia del decesso, avvenuto il 14 maggio, è stata poi confermata dal suo agente. Addolorato il commento di Carlos Santana, che ha deciso di rendere un omaggio pubblico al fratello dedicandogli un messaggio su Facebook a nome suo e della propria famiglia – di cui fanno parte anche i fratelli Antonio, Laura, Irma, Maria e Leticia – e che è stata l’occasione per ricordare i genitori scomparsi, Josefina e José.

CARLOS SANTANA, MORTO IL FRATELLO JORGE

Queste le parole utilizzate da Carlos Santana in memoria del fratello Jorge morto a 68 anni: “Ci prendiamo del tempo per festeggiare il magnifico spirito del nostro amato fratello Jorge. Passò al regno della luce che non gettava ombra gli occhi del mio cuore lo vedono chiaramente in mezzo alla nostra gloriosa e magnifica madre Josefina e a nostro padre José… Gli accarezzano il viso e gli baciano le mani, gli fanno la doccia di Luce e di Amore. Amiamo l’amore e l’onore la tua anima. Carlos e la famiglia Santana”. Grande interprete della musica latinoamericana, non sono mancate le occasioni in cui ha affiancato Carlos Santana e la sua band, che ha preso il nome di “Santana”. In particolare tra gli anni Ottanta e Novanta, Jorge Santana ha cavalcato l’onda del successo mescolando diversi generi musicali dimostrando padronanza, talento e versatilità.



