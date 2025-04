Un attore di 52 anni spagnolo, tale Carlos Suarez, è morto nella giornata di oggi a La Villa de don Fadrique, vicino a Toledo. Secondo quanto riferito dai media spagnoli, precisamente da El Pais, la vittima si sarebbe lanciata da una mongolfiera ma il suo paracadute, per delle ragioni ancora da accertare, non si sarebbe aperto. Il lancio è stato di gruppo assieme ad altri quattro compagni, ma solo il suo paracadute è risultato malfunzionante visto che tutti gli altri sono atterrati sani e salvi. Carlos Suarez è morto mentre stavano effettuato delle riprese per il film La Fiera e il lancio era avvenuto da una mongolfiera decollata da un aeroporto situato non troppo distante dal luogo della tragedia attorno alle ore 9:15 di stamane, martedì 1 aprile 2025.

Una notizia che purtroppo non è un Pesce d’Aprile ma è drammaticamente vera: possiamo solo immaginare cos’abbia provato Carlos Suarez nello scoprire che il suo paracadute non si sarebbe aperto come doveva. Eppure la vittima era un paracadutista esperto, con moltissimi lanci alle spalle, non soltanto con il paracadute ma anche con il base jumping e l’arrampicata ma la sua morte è stata confermata da Atresmedia attraverso una nota in cui ha espresso le condoglianze alla famiglia per questa tragica scomparsa.

CARLOS SUAREZ E’ MORTO: APERTA UNA INDAGINE

Carlos Suarez era al lavoro come consulente per il film La Fiera ed aveva deciso di saltare per le riprese di produzione, in vista poi dell’uscita della pellicola prevista per l’anno prossimo, 2026. La troupe stava effettuato dei test per le riprese aeree e aveva anche con se il personale medico per supervisionare su questi eventi che tutto andasse per il meglio, ma evidentemente qualcosa è andato storto.

Secondo quanto fatto sapere dalla Guardia Civil, che ha aperto una indagine su questa drammatica morte, le manovre si sarebbero svolte nel rispetto delle “strette misure di sicurezza richieste per questo tipo di attività”, così come si legge nel comunicato diffuso da Atresmedia Cine e Mod Producciones.

