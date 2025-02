Carlota, la mamma di Iago Garcia arriva al Grande Fratello per una sorpresa: parole d’amore

Sorpresa per Iago Garcia nel corso della nuova puntata del Grande Fratello. L’attore spagnolo, sempre molto riservato sulla sua vita privata, ha ricevuto la sorpresa della sua mamma Carlota. La donna, che arriva direttamente dalla Galizia, è arrivata per riabbracciare suo figlio dopo mesi di mancanza. Rivedendolo, ha avuto nei suoi confronti parole di grande amore, citando anche il papà morto nel 2022: “Come stai bene! Tuo padre sa perfettamente qual è il rapporto con tuo fratello, il fatto che abbiate fatto pace ed anche io sono felice di tutto questo. Tu stesso sai che tuo padre è qui con noi nonostante tutto.”

Così ha continuato: “Ti vedo benissimo, ti vedo meravigliosamente! Sono felicissima di avere qui e di aver avuto la possibilità di vederti. Avevo preparato tantissime cose da dirti ma ora non mi vengono più in mente. Credo che stai facendo tutto nel migliore dei modi, è vero che riempi un vuoto quando sei insieme a me, e credo che tu sia una persona stupenda!”

Mamma Carlota invita tutti in Galizia, ‘nemici’ di Iago compresi!

Iago Garcia ha riabbracciato sua mamma con grande gioia e con le lacrime agli occhi, sottolineandone poi la bellezza in diretta al Grande Fratello. Alfonso Signorini si è complimentato con lui per aver mostrato una parte diversa e più intima e fragile, cosa poi sottolineata anche alla madre. Il conduttore le ha quindi chiesto quale donna le piacesse tra quelle della Casa del Grande Fratello e mamma Carlotta ha risposto: “Tutte!” Ha quindi invitato tutti i gieffini nella Casa, Shaila e Lorenzo compresi, a trascorrere qualche giorno con loro in Galizia.