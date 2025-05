Carlotta Bizzarri, volto ormai noto degli approfondimenti de Le Iene, torna domani in prima serata su Italia 1 con Inside – Amore bugiardo, puntata da lei co-firmata insieme a Veronica Ruggeri, per indagare sui legami che nascondono tradimenti, dipendenze affettive e meccanismi di manipolazione aprendo un viaggio narrativo tra vite segnate da bugie tessute come ragnatele, un tema che sfiora corde profonde, soprattutto oggi quando l’amore si espone nei social come vetrina estetica e rischia di diventare una fiction ben scritta ma vuota.



Classe 1990 – toscana per nascita e milanese per vocazione professionale – Carlotta Bizzarri rappresenta quella nuova generazione di reporter che unisce rigore accademico, approccio multidisciplinare e uno spiccato istinto da storyteller; laureata in Lettere Moderne a Pisa, formatasi poi nel Master di Giornalismo alla IULM di Milano, ha conquistato nel 2013 il Premio Ischia con Assalto alla Ricerca, documentario realizzato insieme a Micaela Farrocco sull’emigrazione dei giovani ricercatori italiani e questo riconoscimento è stato il trampolino per Mediaset, dove oggi alterna inchieste di cronaca e reportage che navigano tra denuncia sociale, violenza domestica e storie marginali ma illuminanti.

La sua carriera è stata costruita con pazienza: dallo stage all’Adnkronos alle prime esperienze nella redazione de Le Iene, fino alla rubrica A casa di… per Vanity Fair dove ha raccontato l’intimità degli interni domestici di volti noti come Simone Rugiati o Elenoire Casalegno, mostrando che il giornalismo può essere anche uno sguardo gentile e curioso ma è con Inside che Carlotta Bizzarri trova la espressione maggiore. Nel 2022 co-conduce, insieme a Nina Palmieri un’inchiesta sull’amministrazione di sostegno, denunciando abusi su anziani lasciati soli nelle mani sbagliate: “Quando la tutela diventa ragnatela” era il titolo della puntata, un’immagine forte, specchio di una visione giornalistica che non teme di sfidare, denunciare e smascherare i silenzi.



Carlotta Bizzarri: dai racconti di strada a Le Iene

Nelle inchieste di Carlotta Bizzarri, come L’amante e il falso testamento (2024) – realizzata con Matteo Viviani – emerge un’ossessiva ricerca della verità con fonti incrociate, documenti verificati, testimonianze raccolte con tatto e pazienza ma sempre con un’empatia che trasforma le vittime in testimoni credibili, mai in caricature da consumo mediatico.

Carlotta racconta storie comuni con dignità, come il recente servizio sulla cartomante truffatrice (2025), in cui ha smontato con precisione un sistema di illusioni che – con la promessa di risposte e magia – prosciugava i risparmi di centinaia di persone in difficoltà; la truffa, in quel caso, era anche psicologica e raccontarla significava restituire voce e verità a chi era stato ingannato due volte, prima come cliente, poi come essere umano.

Ma dietro la giornalista intransigente, c’è una donna che non ha mai dimenticato le sue radici: fiorentina orgogliosa, Carlotta Bizzarri si è occupata anche di progetti di giornalismo, credendo fermamente nel ruolo educativo dell’informazione – quella vera – che stimola pensiero critico e svela le contraddizioni. Oggi, con oltre 700 post sul suo profilo Instagram (@carlottabizz) dialoga con un pubblico sempre più ampio, fatto non solo di spettatori, ma di cittadini che cercano storie forti, approfondimenti credibili e soprattutto autenticità.