Carlotta Brambilla e Roberto Ceriotti/ Francesca Cipriani piange “ricordi bellissimi”

Francesca Cipriani piange a Pomeriggio 5 per Carlotta Brambilla e Roberto Ceriotti. I conduttori di Bim Bum Bam fanno tornare indietro negli anni la Cipriani che, nel rivederli, rivive quello che definisce il periodo più bello della sua vita. “Sono i ricordi più belli quelli dell’infanzia”, spiega la Cipriani a Barbara D’Urso non riuscendo a trattenere le lacrime. Cresciuta con i protagonisti di Bim Bum Bam come molti suoi coetanei, la Cipriani che era innamorata di Uan, chiede poi notizie sul famoso pupazzo. “Come sta? Era il mio preferito”, dice la Cipriani. “Sta bene, ti saluta”, risponde Roberto Ceriotti. Di fronte alle lacrime di Francesca, Barbara D’Urso fa fatica a trattenere le risate al punto da dire: “non vorrei sembrarti insensibile”, ammette mentre Francesca continua ad emozionarsi davanti ad una Carlotta e ad un Roberto increduli (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

CARLOTTA BRAMBILLA E ROBERTO CERIOTTI A POMERIGGIO 5

Carlotta Brambilla e Roberto Ceriotti sono stati alcuni dei conduttori del programma cult Bim Bum Bam che, per anni, ha fatto compagnia agli adulti di oggi lanciando i vari cartoni animati e dando vita a simpatici siparietti. Oggi, Carlotta Brambilla e Roberto Ceriotti sono due adulti, sono genitori e hanno cambiato vita, ma come sono diventati? Cosa fanno oggi? Continuano a lavorare nel mondo dello spettacolo? Ospiti di Pomeriggio 5, nella puntata del 24 ottobre dedicato alle star del passato che hanno cambiato vita, Carlotta e Roberto che, nel corso degli anni si sono sposati con i rispettivi partner e hanno avuto dei figli, ai microfoni di Barbara D’Urso, tornano a fare compagnia, anche se per poco, ai fans che, ancora oggi, continuano a seguirli attraverso i social.

CARLOTTA BRAMBILLA E ROBERTO CERIOTTI INSIEME IN TV PER LE TELEVENDITE

Carlotta Brambilla e Roberto Ceriotti, dopo aver formato una delle coppie televisive più amate della storia di Bim Bum Bam, sono tornati a lavorare insieme per le televendite. Carlotta, infatti, è riuscita a trasformarsi e da circa un anno presta il proprio volto alle televendite trasmesse da uno dei canali di home shopping più apprezzati al mondo, QVC. In via eccezionale, accanto a Carlotta, il pubblico ha potuto rivedere anche Roberto Ceriotti che, con il suo sorriso rassicurante, si è trasformato in televenditore. Una coppia che, anche per le televendite, funziona e chissà che la reunion eccezionale non si trasformi in un’attività più stabile. Carlotta e Roberto, dunque, annunceranno novità al pubblico di Pomeriggio 5?



