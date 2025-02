Carlotta, (Carla Quadraccia), è tra i concorrenti della nuova edizione di Ora o mai più 2025, ma alla terza puntata non sembra decollare. Durante l’ultima puntata Carlotta e Rettore si sono esibite sulle note di “Donatella”, vecchio successo della coach. Una prova che è stata superata con un ottimo voto dalla giuria: voto complessivo 58. Alex Britti ha sottolineato la bravura della cantante: “pezzo difficilissimo, è impossibile essere interpretata da un’altra cantante e invece l’hai fatta benissimo. Bell’energia, voto 8”, mentre Raf sottolinea “in questo tipo di brani non si possono giudicare le piccole imperfezioni, si giudica per l’energia. Ho dato un 9″.

Si prosegue con Patty Pravo che ha apprezzato l’energia di Carlotta: “grande energia, il pezzo non è assolutamente facile, l’estensione. Non male per niente, voto 8”, mentre Riccardo Fogli precisa “io ammiro molto Carlotta, entra nella parte. Questo è un genere della Rettore, ma sei stata bravissima per me, ti ho dato 9”.

Carlotta non convince nel duetto cover con Donatella Rettore a Ora o mai più 2025

L’esibizione di Carlotta sulle note di “Donatella” di Rettore a Ora o mai più 2025 ha incontrato il plauso anche di Gigliola Cinquetti: “voto 8”, mentre Rita Pavone si complimenta dicendole: “a me piace moltissimo lei, pezzo difficile fatto con grande grinta e soprattutto non imitavi lei. Voto 8”. Infine Marco Masini: “mi allineo, sono d’accordo con Raf si giudica l’energia grazie alla regina dell’energia. Voto 8”. Che dire prova superata per la cantante che successivamente è tornata sul palcoscenico per un secondo duetto con la coach Rettore sulle note di “Tintarella di luna” di Mina. Questa volta, considerando che la cantante era in sfida con Anonimo Italiano, la giuria è stata meno clemente.

Se Marco Masini l’ha premiata con un punto in più rispetto ad Anonimo Italiano, Rita Pavone ha votato pari meriti, mentre Gigliola Cinquetti ha preferito la prova di Anonimo Veneziano. Pari merito anche per Patty Pravo e Raf, mentre Alex Britti è stato critico con la scelta del brano: “a me piace molto il modo di Carlotta di cantare e la leggerezza nelle sue canzoni, ma stavolta ci ho sentito un pò di effetto villaggio vacanze e non mi ha fatto impazzire. Ho dato un punto in più a Roberto che l’ha cantato benissimo”. Alla fine a vincere la sfida è stato Anonimo Italiano che ha ricevuto 5 punti bonus.