Il percorso di Carlotta (Carla Quadraccia) ad Ora o mai più prosegue, ma non senza difficoltà. L’accoppiata con la coach Donatella Rettore si sta rivelando non proprio fortunata, visto che la cantante di Frena di settimana in settimana si piazza sempre agli ultimi posti della classifica finale. Oltre il voto dei giudici a pesare è anche il poco consenso da parte dei social dove al massimo riesce a conquistare 2 punti. Un ritorno non esplosivo per la cantante che nell’ultima puntata è tornata sul palcoscenico di Ora o mai più con la coach Rettore per interpretare il brano “Lamette”.

La prova non convince particolarmente la giuria, visto che Carlotta totalizza 58 punti così suddivisi: “Marco Masini 8”, Rita Pavone 8, Gigliola Cinquetti 8, Riccardo Fogli 9, Patty Pravo 8, Raf 8 e Alex Britti 9. Poco dopo alcuni coach motivano i loro voti; a cominciare da Alex Betti: “è stata brava, il pezzo era giusto, la parte iniziale mi è piaciuta un sacco quella è proprio la roba tua perfetta. Dopo bella grinta, intonata”, mentre Raf ha apprezzato la sua energia: “diciamo che contro qualsiasi anestesia grande energia”. Infine Patty Pravo “mi è piaciuta moltissimo, volevo darle un 9”, mentre Riccardo Fogli “ho votato 9, bravissime”.

Carlotta (Carla Quadraccia) non brilla ad Ora o mai più e perde la sfida contro Antonella Bucci

Durante l’ultima puntata di Ora o mai più, Carlotta (Carla Quadraccia) si è dovuta sfidare contro Antonella Bucci cantando con gli ospiti speciali: i Cugini di Campagna. Per l’occasione hanno interpretato due successi della band iconica tra cui Anima mia. La giuria chiamata a votare chi salvare tra le due si è schierata quasi tutta a favore di Antonella Bucci che alla fine ha vinto la sfida per 4-2 contro Carlotta conquistando 10 punti importanti per la classifica finale.

A votare Carlotta sono stati solo Gigliola Cinquetti che ha motivato “bravissimi tutti, loro si sono inserite, sembrano nate con loro. Non ho nessuna voglia di dare il voto, ma voto Carlotta perchè sono state bravissime entrambe” e Alex Britti “nonostante fossi distratto dalla chitarra di Ivana, voto Carlotta”. I voti di Alex Britti e Gigliola Cinquetti non le hanno permesso di vincere la sfida contro Antonella Bucci.

