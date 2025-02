Carlotta (Carla Quadraccia) durante l’ultima puntata di Ora o mai più si è esibita con Donatella Rettore sulle note di “Splendido Splendente”. La giuria è rimasta piacevolmente colpita dalla sua performance assegnandole voti molto alti. A cominciare da Marco Masini: “una delle migliori esibizioni che abbia fatto per diversi motivi, a parte l’interpretazione e tecnicamente. on era facile, poi ha avuto questo modo elegante nell’interpretarla che ha dato un colore importante. Voto 9”. Anche Rita Pavone è rimasta colpita: “Carlotta è brava, posso dirti che Donatella era sempre in anticipo e lei cercava di tirarla. Voto 8″, mentre Gigliola Cinquetti: “bellissima canzone e Carlotta è stata molto brava. Voto 8”.

L’esibizione di Carlotta ha convinto anche Riccardo Fogli: “sei stata bravissima, questa canzone fantastica hai usato una tecnica perfetta vicino ad un animale da palcoscenico, una donna energica, non è facile. Voto 9”, mentre Patty Pravo: “mi sei piaciuta moltissimo, sei brava lo sei stata anche prima, ma stasera mi sei piaciuta particolarmente. Voto 8”.

Carlotta (Carla Quadraccia) di Frena conquista “Ora o mai più” con Splendido Splendente

Le votazioni per Carlotta (Carla Quadraccia) ad Ora o mai più prosegue con Raf: “ho votato 8 perchè questa canzone mi piace molto e l’ha cantata bene”. Infine è la volta di Alex Britti: “l’hai fatta contenuta, elegantissima, brava. Voto 8”. Alla fine la cantante totalizza 58 punti risultando tra le più votate della puntata. Ma non finisce qui, visto che Carlotta è chiamata ad una sfida contro Pago: i due a centro palco cantano “Gente come noi” di Ivana Spagna. Un momento davvero emozionante per entrambi, ma spetta alla giuria decidere chi sia stato il migliore.

Donatella Rettore la coach di Carlotta precisa “è stata bravissima”. Si passa alle votazioni: Alex Britta salva Carlotta, Raf salva Carlotta, Riccardo Fogli “Pago fa degli sforzi incredibili, canta in tonalità improponibile e premio lui”. Gigliola Cinquetti: “è molto difficile, quando un gruppo di persone cantano insieme. Siccome siamo costretti, salvo Pago”. Rita Pavone “questa volta voglio premiare Carlotta”, infine Marco Masini premia Pago “si è sforzato a dei livelli incredibili. Lascio la decisione a Ivana Spagna”.

La decisione finale spetta ad Ivana Spagna che è in grandissima difficoltà: “è difficile giudicare ascoltando, figurati cantando. Non riesco a capire, sono bravissimi entrambi. E’ verissimo Pago ha cantato in una tonalità che è da premiere solo perchè ci è riuscito”. Alla fine Ivana Spagna cambia idea e vota Carlotta.