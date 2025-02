Carlotta (Carla Quadraccia) e il marito Giuseppe Anastasi: matrimonio a gonfie vele

Tra le protagoniste di Ora o mai più c’è senza dubbio la grande voce di Carlotta che ha come coach Donatella Rettore. Il suo percorso, per ora, è in salita, ma per fortuna dietro le quinte può godersi l’amore di suo marito. Ma chi è suo marito? Giuseppe Anastasi. Hanno un figlio di nome Vittorio. Una particolarità? Giuseppe è stato un ex fidanzato dalla cantante Arisa, che ora è una dei giudici di The Voice Senior (e Kids).

Il matrimonio tra la cantante e suo marito sta procedendo a gonfie vele e soltanto cinque anni fa lui le ha dedicato delle parole romantiche, piene d’amore, ed è il suo primo fan in questa sua nuova avventura nello show condotto da Marco Liorni su Rai1. Stasera andrà in onda un’altra puntata che si scontrerà con C’è posta per te di Maria De Filippi.

Carlotta a Ora o mai più: “Ho sbagliato la tonalità”

Com’è andata l’ultima puntata di Ora o mai più per Carlotta (Carla Quadraccia)? Stando alle sue parole male, quindi il suo percorso è attualmente tutto in salita, perché se la deve vedere con cantanti del calibro di Matteo Amantia e Pierdavide Carone. In una clip mandata in onda nel programma ha commentato: “Male. Tonalità sbagliata, che ho scelto io. Ho fatto tutto da sola”. La sua coach Donatella Rettore, però, la appoggia in pieno.

“La mia voce non dà il meglio negli acuti come Rettore” ha confidato Carlotta, “e i giudici hanno detto la verità. Non ero al top con la voce perché ho fatto delle sciocchezze”. E quali sarebbero? Il mangiare troppo e troppo tardi. E si sa che i cantanti dovrebbero mangiare sempre dopo un’esibizione perché se no si scatena il reflusso gastrico, come ha confessato la stessa concorrente. Per Patty Pravo è stata calante, Riccardo Fogli ha ammesso che la canzone era difficile. Stasera andrà in onda una nuova puntata e il pubblico non vede l’ora di vedere con quale canzone dovrà sfidare le sue corde vocali.

