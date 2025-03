Carlotta, pseudonimo di Carla Quadraccia, è nata a Roma nel 1975 e ha cominciato la sua carriera nel mondo della musica molto presto, dopo aver studiato canto ma anche danza, sia moderna che classica. A sedici anni Carlotta è entrata a far parte del suo primo gruppo, esibendosi come cantante sia nel Lazio, da dove proviene, sia in Umbria. Dopo il diploma in ragioneria, ha deciso di dedicarsi quasi esclusivamente alla musica. Nel 1994 ha partecipato a vari concorsi iscrivendosi inoltre alla Louis Music Academy di Roma, studiando per tre anni canto e jazz, oltre che solfeggio, musica e armonia. In quegli anni ha continuato a far parte della sua band, la Pea Brain, suonando il basso elettrico.

Più avanti la giovane artista ha firmato il suo primo contratto con un’etichetta discografica: con la Carosello Records ha pubblicato il primo singolo, “Mi chiamano Candy”, e ancora “Baciami adesso”. Dopo essere stata nominata al premio “Rivelazione italiana” nella prima edizione dell’Italian Music Awards, Carlotta Quadraccia ha pubblicato la canzone più conosciuta tra le sue: “Frena”, tratta dall’album “Smack”. Un tormentone estivo vero e proprio che ha confermato il suo successo, portandola anche a vincere il contest “Un disco per l’estate” nella sezione giovani. Sempre tra i giovani, ha preso parte al Festival di Sanremo con la canzone “Promessa”, ottenendo il quinto posto. Negli ultimi anni però si è allontanata dal mondo della musica.

Carlotta, chi è la cantante: oggi insegna musica popolare

Carlotta, pseudonimo di Carla Quadraccia, oggi insegna al CET, Centro Europeo Toscolano, anche conosciuto come Scuola di Mogol. Si tratta di un centro di eccellenza della musica popolare, dove ha una platea di alunni ai quali insegna appunto il canto. Nel 2020 Carlotta ha pubblicato un inedito dopo tanti anni, “Cos’è la vita”, spiegando: “Questo brano scalda il cuore, è sincero, tende una mano per fare insieme una bellissima passeggiata“.