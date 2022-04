Carlotta Chiesa, figlia Isa Barzizza/ “Dovevo starle vicino, ho lasciato il cinema”

Carlotta Chiesa, figlia dell’attrice Isa Barzizza

Carlotta Chiesa è la figlia dell’attrice Isa Barzizza e del marito Carlo Alberto Chiesa, scomparso in un tragico incidente d’aiuto nel 1960, quando la figlia era ancora molto piccola. Dopo la nascita della figlia, Isa Barzizza ha deciso di prendersi una pausa dal cinema, senza sapere che non sarebbe più tornata sul set. “Facendo un figlio volevo godermelo, non farlo e andare a lavorare. Volevo prendermi quei due anni e mezzo, tre anni di pausa, occuparmi della mia bambina”, ha raccontata l’attrice a Mara Venier nel salotto di Domenica in. Ma nel giugno del 1960 il marito è rimasto coinvolto in un incidente stradale, morendo pochi giorni dopo in ospedale. Isa si è così ritrovata a dover crescere da sola la figlia ancora molto piccola.

JIMMY SAX, CHI È?/ Sassofonista francese: "È come se avessi sposato quello strumento"

Isa Barzizza e la figlia Carlotta, dopo la moglie di Carlo Alberto Chiesa

Per poter stare con la figlia Carlotta Chiesa, Isa Barzizza ha lasciato definitivamente il suo lavoro di attrice ma si è rimboccata le maniche: “Di cinema e teatro non se ne è parlato più… non essendoci più lui, io dovevo stare vicino a mia figlia. Senza nostalgia, tutte le scelte che ho fatto, non ho mai rimpianti”. Così è diventata manager e ha anche aperto una società di doppiaggio. In occasione dei 90 anni della madre, Carlotta le ha recapitato un messaggio che è stato mandato in onda da Mara Venier: “Il tuo entusiasmo, la tua gioia di vivere, la tua forza e il tuo amore sono stati importanti per me e per tutta la nostra famiglia”, ha detto la figlia, facendo scoppiare in lacrime la madre.

LEGGI ANCHE:

Giovanni Allevi: "Suonai davanti a 5 persone"/ "Per star bene serve... l'ansia"Nino D'Angelo: "Mamma Emilia morì di ictus"/ "Conobbi la depressione, fu terribile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA