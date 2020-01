CARLOTTA COCINA / Lite con Martina: “Sei una stronz*!” (La Pupa e il secchione)

La nuova puntata de La Pupa e il Secchione 2020 non inizia nel migliore dei modi per le coppie in gara. Tutte infatti vengono rivoluzionate dopo che Ruffini dà alle Pupe la possibilità di cambiare il proprio partner. Il risultato è infatti che nessuna delle coppie rimane la stessa e c’è chi la prende davvero malissimo, come Martina E. che è furiosa con Carlotta. Questo perché ha deciso di “rubare” il suo secchione Massa. Mar4tina scoppia in lacrime, così come il suo secchione, e attacca duramente quella che credeva essere un’amica: “Non ci posso credere, lo sapevi! Sei una grandissima stronz*!” accusa. Carlotta cerca di spiegare la sua strategia: “Io lo so che qualcuna avrebbe preso De Banedetti, per questo non volevo rimanere con un secchione che non vorrei!” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Carlotta Cocina, cosa accadrà dopo la lite con Stella?

Carlotta Cocina è la pupa bionda protagonista del programma La Pupa e Il Secchione e Viceversa, il programma condotto da Paolo Ruffini che ha fatto il suo grande ritorno su Italia 1 da gennaio. Cocina fa coppia con il secchione Giovanni Tobia De Benedetti. Bella, bionda, ricorda quasi una diva degli anni 50 e una bambola dai tratti perfetti. Sicuramente non ha problemi a mandare in tilt i protagonisti della trasmissione. Carlotta ha 24 anni e viene da Roma, è un’interior designer che ama tanto i viaggi, tanto che nel suo profilo social si definisce una “blonde tireless traveler”, cioè un’instancabile viaggiatrice bionda. Anche lei, come la maggior parte delle pupe scelte per il programma, è influencer e condivide con i suoi follower tutti i momenti che caratterizzano le sue giornate e le occasioni speciali. Carlotta ama il lusso, lo shopping e il mare, scenario della maggior parte dei suoi scatti.

Carlotta Cocina e la passione per il lusso: destinazioni da urlo e outfit glam

Carlotta Cocina non fa mistero della sua passione per il lusso sfrenato, tanto che le destinazioni dei suoi viaggi sono invidiabili da chiunque: Dubai, Formentera, Miami. Si può dire che questa giovanissima travel blogger ha girato tantissime città del mondo. Ora è sbarcata sul pianeta della televisione, dove l’aspetta l’avventura con La Pupa e Il Secchione e Viceversa. Il suo aspetto però potrebbe ingannare: Carlotta è una persona molto determinata e tenace, tanto da aver avuto già un’accesa discussione con una delle pupe che ha tentato di ammaliare il suo secchione Giovanni Tobia De Benedetti. Le due hanno avuto un’accesa discussione durante il programma e la pupa ha ribadito la sua posizione sulla questione anche sui social.





