Carlotta Dalia, fidanzata Giuseppe Gibboni/ “Sei nella storia e una bella persona”

La chitarrista Carlotta Dalia è la fidanzata del violinista Giuseppe Gibboni. Nata il 25 Agosto 1999 a Grosseto, ha intrapreso lo studio della chitarra classica all’età di 8 anni seguita dal maestro Alessandro Nobili, per poi passare sotto la guida dei maestri Fabio Montomoli e Alessandro Benedettelli. Successivamente ha studiato con Aniello Desiderio e attualmente studia con Giampaolo Bandini. A soli 14 anni è stata ammessa con il massimo dei voti al Triennio Accademico presso l’Istituto “R.Franci” di Siena. Dal 2013 frequenta il corso di Alto Perfezionamento presso la Civica Scuole delle Arti di Roma. Fin dall’inizio del suo percorso di studi ha vinto numerosi premi in concorsi nazionali e internazionali. La sua chitarra classica è stata costruita dal liutaio Andrea Tacchi.

Il concerto per Sergio Mattarella

Il violinista Giuseppe Gibboni ha dedicato la vittoria del Premio Paganini alla fidanzata Carlotta Dalia: “Grazie Carlotta… sono onorato di affrontare con te questa avventura chiamata vita”, ha scritto sui social. Quando Giuseppe ha vinto il prestigiosissimo premio, Carlotta ha scritto su Facebook: “Sei nella storia e sei soprattutto una bella persona”. I due fidanzati sono anche stati ricevuti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Porterò per sempre nel cuore il concerto di questa mattina. Suonare per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato un privilegio enorme, un’emozione indescrivibile. Scambiando due parole con il Presidente mi sono resa conto ancora una volta della cultura e della sensibilità, che egli esprime anche solo tramite un breve commento. Una personalità unica, un grandissimo esempio per tutti. Una giornata che non scorderò mai e che sono felice di aver condiviso con te, Giuseppe”, ha scritto la chitarrista su Instagram lo scorso 19 dicembre.

