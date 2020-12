Carlotta Dell’Isola al Grande Fratello Vip 2020/ Polemica social: “non sei famosa!”

Se pensavamo già di averle viste tutto con l’ingresso di alcuni semisconosciuti nelle edizioni del Grande Fratello Vip in questi anni, non avevamo ancora sentito di una partecipante a Temptation Island che di colpo diventa un personaggio famoso. In questi anni ci sono stati molti dei protagonisti del reality estivo sui sentimenti ad entrare nel nostro cuore ma a quanto pare solo Carlotta dell’Isola potrebbe essere la fortuna a fare il salto dal falò di confronto alla casa del Grande Fratello Vip 2020. Sembra che la bella biondina, che ha fatto delle sue frasi e delle sue reazioni al comportamento del fidanzato Nello, potrebbe entrare presto nella casa anche se al momento sui social appare all’ombra del suo bell’albero di Natale proprio insieme a quello che è ormai diventato il suo promesso sposo, questo significa che la notizia del suo ingresso è falsa o che sarà una delle prossime a farlo?

Carlotta Dell’Isola al Grande Fratello Vip 2020? Scoppia la polemica sui social sul suo essere vip

Rimane il fatto che Carlotta dell’Isola è già stata presa di mira sui social tant’è che lei stessa nelle storie, dove spesso si concede ai fan per rispondere alle loro domande, ne ha condiviso una in particolare, al grido di “forse mi sono persa la domanda”. In realtà la frase che ha condiviso è solo un attacco sollevato di qualcuno che l’ha vista ancora a casa sua e ha tirato un sospiro di sollievo certo che non sarà tra gli ingressi del Grande Fratello Vip 2020 di questa sera. Il commento, in particolare, sottolinea il fatto che Carlotta in realtà non è una vip e quindi sarebbe fuori posto nella casa di Cinecittà. Come andrà a finire quindi per lei?



