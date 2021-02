Carlotta dell’Isola attacca Andrea Zenga/ “Noioso e finto come pochi” poi cancella!

Preparate i pop corn perché Carlotta dell’Isola finalmente sembra essersi destata dal suo torpore. E’ entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020 molto diversa da come l’avevamo conosciuta a Temptation Island tant’è che Alfonso Signorini ha provato a farglielo capire spingendola a capire di “essere una bomba pronta ad esplodere”. Purtroppo non c’è stato modo di vederla in azione perché poi la concorrente è uscita dalla casa ma oggi sembra proprio che Carlotta Dell’Isola sia pronta un po’ a svegliarsi sparando a zero su Andrea Zenga, suo coinquilino fino a pochi giorni fa. Proprio sui social, in una storia, scrive: “Predica bene e razzola male. Finto come pochi e noioso”. Proprio quando tutti riportavano le sue frasi al grido di “si è svegliata un po’ troppo tardi”, lei cancellava tutto.

Carlotta dell’Isola attacca Andrea Zenga sui social: “Noioso e finto come pochi” poi cancella!

Carlotta Dell’Isola spara a zero su Andrea Zenga sui social e poi rilancia anche: “L’amicizia non sa neanche cos’è ed è noioso”, delle parole che lasciano intendere come la bella fidanzata di Nello non abbia ancora dimenticato la nomination ricevuta, la stessa che poi l’ha portata allo scontro al televoto e all’uscita. Ci sarà modo di assistere al loro scontro questa sera? Come ultima uscita dalla casa, Carlotta potrebbe rientrare, anche se per poco, magari proprio per togliersi qualche sassolino nella scarpa contro qualcuno, forse è per questo che ha cancellato il suo messaggio social? Il pubblico ormai l’ha presa di mira e non ha gradito questo suo svegliarsi dopo la sua uscita dalla casa.



