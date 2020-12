Carlotta Dell’Isola/ “Dayane Mello? Una donna con gli attributi!” (GF Vip 5)

Al momento la partecipazione di Carlotta Dell’Isola al Grande Fratello Vip è passata un po’ in sordina rispetto alle dinamiche che hanno coinvolto i vecchi e nuovi concorrenti del reality. L’ex volto di Temptation Island è stata la terza nuova Vippona entrata nella spiatissima Casa di Cinecittà venendo descritta da Alfonso Signorini come una donna molto diretta, senza peli sulla lingua e per nulla intimorita dagli altri concorrenti. Provocata proprio dal padrone di casa, Carlotta ha subito detto ciò che pensa dei Vipponi attuali protagonisti. La giovane ha quindi svelato subito chi considera il concorrente più sexy, ovvero Mario Ermito: “Ma dai, hai visto che fisico?”. Non c’è ancora una concorrente che reputa antipatica ma parlando di Dayane Mello l’ha definita come quella con “più pall*, perchè ci vogliono le pall* a dire sempre la propria opinione, nel bene o nel male!”.

Dopo aver definito la modella brasiliana una donna “con gli attributi”, c’è per Carlotta un Vip che al momento si sarebbe esposto di meno: si tratta di Giacomo Urtis sul quale, ha ammesso, “non sono riuscito ancora a capirlo bene, non si è raccontato… indagherò”. Infine ha spiegato ciò che ha intenzione di portare nel reality in qualità di concorrente: “La normalità”.

CARLOTTA DELL’ISOLA: IN ATTESA DI FARSI SCOPRIRE AL GF VIP

Nonostante tutte le buone intenzioni, di Carlotta Dell’Isola in questi primi giorni di permanenza nella spiatissima Casa di Cinecittà è emerso davvero poco. Sono stati in tanti a lamentarsi di questo anche sui social: “Raga ma Carlotta esiste? Ha mai parlato? Nessuno dice niente su di lei”, ha osservato un fan del programma. Intanto dopo il suo ingresso, così come accaduto per Andrea Zenga, Mario Ermito e Cecilia Capriotti, il GF ha pensato di fare una bella sorpresa alle new entry con un menu di benvenuto personalizzato al fine di far sentire subito “a casa” ed a proprio agio i nuovi concorrenti fino al brindisi finale al termine della preparazione della cena. Per il momento Carlotta osserva i suoi nuovi coinquilini in attesa delle prime valutazioni ed impressioni più approfondite che con ogni probabilità arriveranno proprio nel corso della nuova puntata in versione natalizia di stasera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA