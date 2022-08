Carlotta Dell’Isola/ “Dov’è finito Nello? Avevo preso sottogamba la situazione…”

Carlotta Dell’Isola: il marito Nello sparito dai social…

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sono sposati a Bracciano lo scorso 28 maggio. Tra gli invitati molti ex inquilini del Grande Fratello VIP della sposa ed ex compagni d’avventura a Temptation Island, tra cui Sonia Lorenzini e Dayane Mello, nel ruolo di damigelle, Samantha De Grenet, Matilde Brandi, Cecilia Capriotti, Giacomo Urtis e Serena Spena. Al matrimonio anche Valerio Scanu e Andrea Sannino. A distanza di un paio di mesi dal giorno del loro matrimonio, molti follower di Carlotta si sono accorti che nell’ultimo periodo Nello è “sparito” dai suoi social. Nelle scorse ore l’ex gieffina ha risposto ai dubbi dei suoi fan nelle storie Instagram: “Va tutto benissimo, ma è solo che Nello fa un’altra tipologia di lavoro, non è una persona particolarmente social e non ama mettere in piazza le sue cose. Quindi mi ha chiesto gentilmente di non far più vedere ciò che lo riguarda, quindi io non posso fare altro che assecondarlo in quella che è la sua volontà. Ecco perché non si vede più Nello”.

Rispondendo alle domande dei suoi follower, Carlotta Dell’Isola ha avuto modo di raccontare come procede il matrimonio con Nello Sorrentino. L’ex protagonista di Temptation Island ha rivelato di aver sottovalutato alcuni aspetti della vita matrimoniale: “Avevo presa un po’ sottogamba tutta questa situazione del matrimonio. Ho un problema, idealizzo un po’ il tutto. La vita matrimoniale è bella, molto, in quanto l’amore c’è. Però è impegnativa. Questo è un periodo in cui io e Nello dobbiamo costruire. Bisogna stringere i denti e work work work!”. In occasione del loro secondo mese di matrimonio, Carlotta ha pubblicato su Instagram una foto del grande giorno dedicando a Nello una citazione del film “Se scappi ti sposo” con Julia Roberts e Richard Gere: “Garantisco che per noi ci saranno tempi duri… garantisco che uno di noi due o tutti e due alla fine si stancherà, ma garantisco anche che se non ti chiederò di essere mia per sempre lo rimpiangerò a vita, perché sento nel mio cuore che sei l’unica per me”.

