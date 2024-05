Carlotta dell’Isola e il dramma prima della gravidanza: “Ero depressa”/ “Il mio mondo si stava sgretolando”

Carlotta Dell’Isola racconta le difficoltà prima della gravidanza

Soltanto pochi giorni fa Carlotta Dell’Isola ha annunciato di essere incinta, per la gioia del marito Nello Sorrentino. La ex concorrente di Temptation Island ha però passato nei mesi scorsi una fase molto complicata e per questo ha deciso, attraverso un lungo post, di rivelare a tutti cosa è accaduto. Una fase di depressione acuta dopo che Carlotta aveva scoperto che avrebbe avuto difficoltà nel poter mettere al mondo un figlio. “Non credo esista un modo corretto o ci siano dei tempi prestabiliti per parlare di una determinata situazione. Semplicemente arriva il giorno in cui pensi che sia necessario. Non a me, ma a chi come me, come noi, ci si è ritrovata dentro. Ora starete pensando: si, Carly, ma arriva al punto.. tranquilli, ci sto arrivando” ha esordito Carlotta Dell’Isola sui social.

Angelina Mango furiosa all'Eurovision Song Contest 2024/ Tensione dopo la conferenza stampa, cosa è accaduto

La Dell’Isola ha poi proseguito così: “Con Nello ci siamo fidanzati nel 2014, e sposati nel 2022, abbiamo sempre voluto fare le cose come credevamo fosse più giusto farle: fidanzamento, matrimonio e poi i figli.. ma se c’è una cosa che proprio non si può programmare (e ahimè, noi stupidamente lo avevamo fatto) è un figlio. Un figlio non arriva quando si vuole, o perlomeno, è più raro di quanto si possa pensare. Un giorno inizi a provarci, inizi a fare delle visite e puff, ti arriva la doccia fredda: “difficilmente riuscirete a concepire un bambino in modo naturale” le parole di Carlotta sui social.

Valerio Pastore, chi è il fidanzato di Alessandra Amoroso/ "Siamo liberi, è la chiave di tutto"

Il dramma di Carlotta Dell’Isola: “La speranza diventava depressione”

Le difficoltà circa una possibile gravidanza con l’amato marito Nello Sorrentino hanno portato Carlotta Dell’Isola in un baratro dal quale è stato difficile uscirne. “Allora inizi con analisi, visite, punture.. diventi una vera e propria cavia umana. Ma ti convinci che ne valga la pena, sacrificare tutto per una causa così grande” ha spiegato Carlotta in un lungo post sui social -. Peccato che una cosa che nessuno ti dice quando inizi questi percorsi è che se non sei attento, ponderato, finirai per distruggere tutto quello che hai costruito fino a quel momento. Compreso il tuo matrimonio. E beh, noi ci siamo andati vicino. Io ci sono andata vicino. Sapete, la speranza, giorno dopo giorno, diventa ossessione per poi sfociare nella depressione”.

Lite Gruber-Mentana. Lei: "L'incontinenza è brutta"/ Il giornalista: "Lilli beneficia dei miei ascolti"

Nel lungo racconto su Instagram, Carlotta Dell’Isola ha esternato le sue sensazioni direttamente dal periodo più complicato della sua vita: “Non ti senti capita, compresa da nessuno e finisci per chiuderti in te stessa. Più di quanto non lo facessi già primaGrazie al cielo, ho un grande marito che mi ha saputo stare vicino ma, soprattutto, ha saputo fare un passo indietro quando io ne facevo cento avanti, trasformandosi in una vera e propria impalcatura quando il mio mondo si stava sgretolando. E, così, sono passati due anni. Due anni fatti di: “ perché non fai un figlio?”, “Carly, lo sai che sono incinta??”, “sai chi diventerà mamma?”..Ma noi e, sottolineo NOI, non abbiamo MAI perso la speranza. Così, a novembre, abbiamo deciso di congelare gli ovuli per poi scoprire che il mio endometrio era pieno di polipi e puff.. di nuovo amenorrea, punture, farmaci, pianti” ha confessato la moglie di Nello Sorrentino.











© RIPRODUZIONE RISERVATA