Carlotta Dell’Isola e Nello nel mirino del web:”venduti”/ Chi ha pagato il matrimonio

Dopo aver appassionato i telespettatori di Canale 5 per la partecipazione a Temptation Island 2020, dove hanno messo in discussione i loro sentimenti, Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino sono convolati a nozze. Il grande passo sull’altare, che Carlotta ha condiviso con i fan tra le Instagram stories oltre l’acne che non le ha dato tregua neanche nel giorno più importante della sua vita, è avvenuto il 28 maggio 2022, quando Nello e Carlotta hanno pronunciato il fatidico sì davanti allo spettacolo naturale e suggestivo del Lago di Bracciano. Data la popolarità acquisita dalla coppia a Uomini e donne, poi aumentata esponenzialmente per Carlotta in seguito alla partecipazione di lei al Grande fratello vip 5, alle nozze della coppia vip si sono presentati inoltre diversi volti noti al grande pubblico del piccolo schermo. Parliamo nel dettaglio dell’ex Gf vip Dayane Mello e l’ex Uomini e donne Sonia Lorenzini (che hanno ricoperto il ruolo di damigelle), il chirurgo dei vip Giacomo Urtis, l’ex Gf vip Samantha De Grenet, l’influencer Cecilia Capriotti e la showgirl Matilde Brandi. Hanno presenziato all’evento anche Davide Varriale e Serena Spena, la coppia che ha conosciuto Nello e Carlotta nel docu-reality dell’isola dei tradimenti, prodotto da Maria De Filippi e Alessia Marcuzzi. Grandi assenti all’evento, invece, sono risultati Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò.

La presenza dei numerosi vip all’evento ha reso molto alte le aspettative generale del web rispetto a quanto sarebbe poi potuto diventare di dominio pubblico del matrimonio, in termini di pubblicazione di video e foto sui social. Aspettative che sono state a quanto pare disattese, dal momento che il web – come ripreso da Gossip e tv- pare abbia lamentato che non siano pervenute molte immagini del matrimonio di Carlotta e Nello, in rete. Da qui nasce la polemica sollevatasi in questi giorni in rete, che taccia la coppia di essersi venduta al giornale Chi magazine, al grido di “venduti”. L’accusa rivolta a Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino è quella di aver venduto l’esclusiva del matrimonio al giornale, anche in cambio del sostentamento dei costi previsti per l’evento. Ma la reazione della sposa alle malelingue non si è fatta attendere molto.

Le reazione della sposa alla polemica sul matrimonio

Nel bel mezzo del viaggio di nozze intrapreso in Sardegna dalla coppia di neo sposi, infatti, Carlotta Dell’Isola ha replicato ai detrattori svelando chi abbia pagato per le nozze, in un messaggio pubblico: “Imparate ad essere felici per le persone, le foto le pubblicherò. Volete sapere chi ha pagato il matrimonio? I miei genitori e Nello! Ma chi lo deve pagare il matrimonio? Siate più buoni”.

Dopodiché, non sono mancati dei post sui social delle nozze, che in particolare svelano il momento del si sull’altare, in chiesa. Per l’occasione Carlotta Dell’Isola ha sfoggiato un tailleur con giacca e pantaloni beige e capelli raccolti in un elegante chignon, mentre Nello Sorrentino ha optato per uno smoking blu. Una giornata ricca di emozioni .. eravamo soltanto noi con la nostra fede e i nostri testimoni.

“Un piccolo grande traguardo che è stato consolidato definitivamente lo scorso sabato -scrive la sposa nella descrizione del post del sì sull’altare tanto atteso-. Che dire ragazzi, Auguro davvero a tutti delle emozioni così vere e pure. Questo è davvero il fulcro di tutto. L’amore genera amore. Mai frase fu più vera. E in questi giorni ne ho avuto la prova. P.s. Ma quanto è bella la mia nonnina ??”. Mancano però i post del party di ricevimento degli invitati alle nozze. Chissà se verranno postati.

