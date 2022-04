Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sposano/ Dopo Temptation Island, a maggio…

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sposano. Ad annunciarlo svelando anche la data è il settimanale Chi che, nel numero in edicola dal 13 aprile, dedica alla coppia un articolo nella rubrica “Chicche di gossip”. La coppia si è fatta conoscere partecipando a Temptation Island. Pur essendo molto innamorati, Nello e Carlotta avevano un’idea diversa del matrimonio: lei voleva sposarsi mentre lui nutriva ancora qualche dubbio. La partecipazione al programma dell’amore condotto da Filippo Bisciglia ha cancellato dubbi e paure ed oggi Nello e Carlotta sono pronti a pronunciare il fatidico sì.

Temptation Island non andrà in onda in estate/ Al suo posto Uomini e Donne Vip?

Del matrimonio, la Dell’Isola aveva parlato anche durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5 esprimendo il grande desiderio di diventare presto la moglie di Nello e formare con lui una famiglia. Un desiderio che si realizzerà tra poche settimane.

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sposano: Maria De Filippi tra gli invitati?

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, come svela il settimanale Chi, si sposeranno il prossimo 28 maggio vicino a Roma. Tra gli invitati potrebbe esserci Maria De Filippi che, con Temptation Island, ha aiutato la coppia a risolvere alcuni problemi legati proprio alla diversa visione del matrimonio. Tra gli invitati, tuttavia, potrebbero esserci anche ex concorrenti del Grande Fratello Vip con cui Carlotta aveva legato in modo particolare.

Georgette Polizzi è mamma! "È nato Sole" figlio con Davide Tresse/ Oltre la sclerosi multipla

Nel corso della sua esperienza nella casa di Cinecittà, infatti, Carlotta aveva instaurato un rapporto d’amicizia con Dayane Mello, Rosalinda Cannavò e Sonia Lorenzini. Ci saranno tutte e tre alle nozze?

LEGGI ANCHE:

Temptation island 2022 cancellato? Filippo Bisciglia scomoda la De Filippi/ "Resto in attesa di.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA