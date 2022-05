Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si sposano/ Giulia Salemi e Pierpaolo assenti…

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino: il matrimonio il 28 maggio

Il grande giorno di Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si avvicina. La coppia che si è fatta conoscere partecipando a Temptation Island si sposerà il prossimo 28 maggio. Sarà una grande festa dell’amore a cui parteciperanno le rispettive famiglie e gli amici degli sposi, ma anche tanti ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo la partecipazione a Temptation Island, infatti, Carlotta è stata anche una concorrente della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, Carlotta è diventata amica di tanti concorrenti, in particolare di Dayane Mello e Sonia Lorenzini con cui ha trascorso anche qualche giorno a Roma. Dayane, inoltre, è volata in Puglia con Carlotta e altre amiche per il suo addio al nubilato. Chi, invece, non sarà presente al matrimonio è Giulia Salemi con Pierpaolo Pretelli.

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino sposi: ecco perchè Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli non saranno presenti al matrimonio

Emozionata e felice, Carlotta Dell’Isola ha raccontato al settimanale Chi, nel numero in edicola dall’11 maggio, alcuni dettagli del matrimonio con Nello Sorrentino che sogna da tempo. “Il nostro matrimonio sarà un’americanata da film. C’è il castello, c’è il giardino incantato, ci sono i violini, insomma un gran bordello dove voglio che si divertano tutti”, ha spiegato Carlotta.

La sposa, poi, svela i nomi degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip che saranno presenti tra gli invitati: “Tra gli ex gieffini ci saranno le persone che sono mie amiche: Sonia Lorenzini, Dayane Mello, Samantha De Grenet, Cecilia Capriotti, Rosalinda e Andrea Zenga”, ha detto Carlotta che poi aggiunge – “Mancheranno Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli perché presi da altri impegni. Ma va bene così. Conta l’amore, conta divertirsi!”

