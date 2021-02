Carlotta dell’Isola eliminata al Grande Fratello Vip?/ Bomba pronta ad esplodere o..

Sembra proprio che sia Carlotta dell’Isola la possibile eliminata al Grande Fratello Vip 2020 di questa sera. La biondina che è arrivata con furore da Temptation Island, non ha saputo intrattenere e far divertire il pubblico dello show vip di Canale5 tenendo nascosta la sua verve e lasciandosi andare un po’ troppo alle polemiche rovinando un po’ quelle che erano le aspettative di tutti. Lo stesso Alfonso Signorini ha provato a fare di tutto per smuoverla un po’ tanto che nella puntata di venerdì scorso si è detto sicuro che la bella Carlotta sia solo una bomba pronta ad esplodere, ma quando? Purtroppo per lei l’occasione potrebbe svanire proprio questa sera visto che è finita al televoto con Samantha de Grenet, Maria Teresa Ruta e Giulia Salemi e lei, tra le tre, potrebbe un po’ subire il fatto che lei non è una vip e che non ha i fan sui quali possono contare le altre. E’ vero anche che in questo Grande Fratello Vip 2020 è un po’ successo di tutto e quindi nemmeno la sua possibile non eliminazione ci stupirà più di tanto.

Carlotta dell’Isola eliminata al Grande Fratello Vip?

In suo soccorso sono arrivate Samantha de Grenet e Dayane Mello. Proprio quest’ultima sembra aver preso a cuore le condizioni della bella biondina al Grande Fratello Vip 2020 tanto da spingere Giulia Salemi in nomination proprio per dare all’amica la possibilità di salvarsi, ma ci sarà davvero riuscita? Nelle scorse ore, la brasiliana le ha consigliato di dire tutto quello che pensa e di essere se stessa: “Devi esprimerti di più, anche prima quando Maria Teresa ti ha rimproverata, non dovevi rispondere in modo carino, devi dire quello che pensi”. Siamo sicuri che questa lezione sia arrivata in tempo per salvarla?



