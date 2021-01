Carlotta Dell’Isola: “Ero sola come un cane”/ “Ho smesso di mangiare, stavo male…”

Sono giorni di crolli emotivi e dichiarazioni forti questi nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo le lacrime di Maria Teresa Ruta e Cecilia Capriotti arrivano quelle di Carlotta Dell’Isola. L’ex protagonista di Temptation Island ha deciso di raccontare una parte difficile e toccante della sua vita, nonostante le difficoltà di lasciarsi andare e aprirsi agli altri. In particolare, chiusa nella sauna con Dayane Mello, Carlotta ha raccontato alcuni momenti difficili della sua vita che l’hanno segnata: “L’amicizia mi ha sempre tolto, sono stata sfortunata, ero tanto insicura e sono sapevo difendermi”, ha esordito Carlotta a Dayane, che ha immediatamente cercato di confortarla. Il racconto si è fatto sempre più toccante fino a quando Carlotta, riportando a galla ricordi del passato, è scoppiata in lacrime.

Carlotta Dell’Isola in lacrime al GF Vip: “Ho smesso di mangiare e uscire…”

Carlotta, tra le lacrime, ha raccontato a Dayane di aver vissuto momenti molto difficili nei periodi della scuola superiore. “Pensavo di avere molti amici invece mi sono ritrovata da sola, non mi salutavano”. E ancora: “Da quando avevo molti amici all’improvviso mi sono ritrovata da sola, sola come un cane! Allora ho smesso di uscire, poi anche di mangiare, non mangiavo più, volevo solo dormire”. Disperata, Carlotta ha poi ammesso: “Non avevo più felicità, mi dava fastidio tutto.” “Io non voglio farmi vedere piangere davanti agli altri, non l’ho mai fatto neanche in quei periodi in cui stavo male”, ha poi aggiunto la giovane, rivelando così una ferita ancora aperta e dolorante.



