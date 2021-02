Carlotta dell’Isola “GF VIP? Non sono raccomandata/ “Matrimonio con Nello? C’è Covid”

Carlotta dell’Isola e Nello ospiti di CasaChi parlano della prima notte insieme dopo l’esclusione dal Grande Fratello Vip 2020. “Speravo di uscire e di trovare una situazione un pò più serena” – precisa la ex concorrente di Temptation Island parlando di una possibile data di matrimonio. “Speriamo che si sistemi il tutto e di sposarci il prima possibile se no cambia idea” – chiosa Carlotta con il fidanzato che le fa una dichiarazione d’amore in diretta: “io l’amo, è la donna della mia vita, non vedo l’ora di sposarla e fare una famiglia con lei” “ragazzi registrate bene queste parole, saranno usate contro di lui. Vi rendete conto?”. Poi è la volta di Gabriele Parpiglia che domanda sulle raccomandazioni e “sul web impazza una ipotesi che durante il discorso sia fuoriuscita una bestemmia?” e infine “E’ vero che non avete consumato dopo un mese di assenza?”. Carlotta risponde: “gli piacerebbe per dare una spiegazione a tutto questo boom. Forse sarei stata anche io una di quelle che parla di una ipotetica raccomandazione visto che dopo Temptation Island sono stata invitata due volte al Maurizio Costanzo Show e poi il GF VIP. E’ tanta roba, non sono stata raccomandata da nessuno, ho avuto una botta di sedere”. Poi la Dell’Isola risponde alla seconda domanda: “ragazzi ma la gente dorme poco!”.

Carlotta dell’Isola e Nello: “notte bianca dopo due mesi”

Carlotta dell’Isola risponde poi alla terza domanda di Gabriele Parpiglia: “non un mese, ma dopo ben due mesi. La prima notte è andata in bianco” – rivela Carlotta dell’Isola – “noi fino alle 7.00 eravamo in cucina a parlare con i miei. Io ero stanchissima, in un altro mondo. Abbiamo pensato a tutto tranne che a quello…”. Non manca una domanda per Nello: “se fossi stato single chi avresti corteggiato nella casa?” con il fidanzato di Carlotta che risponde: “Giulia è una bella ragazza, Dayane…”.



