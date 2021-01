Carlotta dell’Isola/ Guida la rivolta: “Noi ultimi arrivati siamo emarginati”

Carlotta dell’Isola è pronta a guidare la rivoluzione nella casa del Grande Fratello Vip 2020 mettendosi a capo dei nuovi arrivati nella casa e mettendo un po’ di agitazione tra i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Gli ultimi arrivati come Samantha De Grenet, Andrea Zenga e Carlotta Dell’Isola, hanno sostenuto di sentirsi “marginali” nelle dinamiche del gioco e hanno deciso di parlarne prima tra di loro e poi trovare un amico in Andrea Zelletta che ha ascoltato le loro ragioni. I nuovi arrivati non sono felici di quello che succede nella casa ma anche di quello che è andato in scena lunedì scorso perché i tre sono ormai convinti di essere solo degli accessori, delle vittime sacrificale usate dalla produzione per allungare un po’ il brodo. In realtà Carlotta dell’Isola è di questa opinione sin dal suo ingresso ma questa settimana si è lamentata andando oltre.

Carlotta dell’Isola non riesce ad entrare nelle dinamiche della casa?

Carlotta Dell’Isola e gli altri nuovi arrivati hanno confidato ad Andrea Zelletta di sentirsi “marginali” rispetto a tutto quello che succede nella casa e nel rapporto con gli altri e poi si dicono anche un po’ stufi della questione visto che non è colpa loro se sono entrati dopo. Carlotta ha ribadito: “Ci sentiamo marginali ai fini del gioco. Andando avanti, anche se aumentano i nostri giorni, aumentano anche i vostri”. A darle manforte arriva anche l’amica Samantha De Grenet che rilancia: “Stiamo sempre a rincorrere.. è come se noi fossimo più spettatori che protagonisti. Anche quando vedi la puntata, noi siamo molto ai margini”. Dal canto suo Andrea si è detto contrario a questo modo di pensare facendo notare che qualcuno vuole Samantha in finale e che addirittura Pierpaolo ha salvato Andrea lunedì scorso, ma Carlotta dell’Isola?



