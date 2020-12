Carlotta Dell’Isola/ “Io comodino? No, sono proprio il pavimento…” (GF VIP 5)

Carlotta Dell’Isola è una delle incognite tra i nuovi ingressi nella Casa del Grande Fratello Vip 2020. Scelta per la sua spontaneità, non si sta distinguendo in questi giorni di permanenza. Forse la stessa ex concorrente di Temptation Island Vip ne è consapevole, perché nel pomeriggio si è a lungo confrontata con Andrea Zelletta sui loro caratteri. Carlotta ha, infatti, tirato in ballo il famoso attacco di Franceska Pepe al coinquilino, definito un «comodino» perché sempre estraneo alle dinamiche del reality. “Se tu sei un comodino, io allora sono il pavimento“, ha scherzato Carlotta Dell’Isola, consapevole evidentemente del fatto che non sia ancora riuscita a integrarsi del tutto all’interno della casa.

La giovane è infatti apparsa più timida di quel che sembrava. “Ma è anche una questione di abitudini. Voi qui siete da più tempo di me e io non posso impormi e decidere come fa fatto questo e quest’altro“, ha aggiunto ad Andrea Zelletta. Il riferimento sembra diretto a Samantha De Grenet, che invece per questa sua intraprendenza si è scontrata con Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando.

Carlotta dell’Isola promossa a “vippona”

Carlotta Dell’Isola da Temptation Island al Grande Fratello Vip 2020. Dopo l’esperienza nel reality show dei sentimenti di successo di Canale 5, Carlotta è stata promossa a vippona e da poche settimane è approdata nella casa del GF VIP 5. Sincera e diretta, la ragazza romana da quando ha varcato la porta rossa del reality show si sta vivendo questa nuova esperienza con grand entusiasmo. Durante l’ultima puntata anche Maria De Filippi salutandola ha sottolineato: “Ciao Carlotta sei stata promossa a vippona?” ha detto con un velo di ironia. La prima a non crederci è proprio Carlotta che ha replicato a Queen Mary: “Hai visto? Non me l’aspettavo nemmeno io!” Del resto l’ingresso nella casa di Carlotta ha stranito non poco sia il pubblico del reality show che alcuni personaggi tra cui Sofia Calesso, ex concorrente di Temptation Island che ha accusato Carlotta di essere raccomandata.

Sofia Calesso: “Carlotta Dell’Isola? Preferita di Maria De Filippi”

La partecipazione di Carlotta Dell’Isola al Grande Fratello Vip 2020 ha fatto più clamore fuori la casa che dentro. Al momento la giovane ragazza romana non si è fatta particolarmente notare, ma fuori dalla casa il suo ingresso ha scatenato una polemica con protagonista Sofia Calesso, ex concorrente di Temptation Island. Intervistata dal settimanale Più Donna la Calesso ha chiosato: “Come mai le è stata regalata tutta questa esposizione mediatica? Maria mi sembra abbia detto una volta in trasmissione ‘che Carlotta fosse la sua preferita’ e anche per questo non credo sia casuale la sua presenza in tv. Oltretutto, potrei quasi darvi una chicca. Leggo su parecchi giornali che entreranno nella casa del Grande Fratello alcuni ex di Temptation Island e noi non siamo stati proprio contemplati“. Non solo, la Calesso ha sganciato un’altra bomba rivelando: “Carlotta conosceva Alessia Marcuzzi ancor prima del reality tramite l’ex fidanzato Facchinetti. Addirittura Carlotta dovrebbe far parte proprio della sua agenzia. Sono contenta per lei se avrà successo, anzi nei suoi confronti nn ho assolutamente nulla. Ma mi da fastidio che ad alcuni vengano date più opportunità per una questione di conoscenze. Questo non lo penso solo io ma anche altri della mia edizione, ma non hanno il coraggio di parlare“.



