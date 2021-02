Carlotta Dell’Isola “Minacce di morte, ho paura”/ “Detto la mia su Andrea Zenga e…”

Carlotta Dell’Isola, reduce dall’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, e ancor prima, a Temptation Island, è stata minacciata di morte. A raccontarlo è stata la stessa bionda romana, intervistata dal settimanale di gossip Novella2000. “Sono ancora sconvolta”, dice l’ex inquilina della casa più spiata d’Italia sulle pagine della rivista rosa, aggiungendo di essere finita nel mirino degli hater, i famosi leoni da tastiera, a seguito di alcune sue dichiarazioni nei confronti del comportamento di Andrea Zenga nella casa.

“Prima di entrare nella Casa – le parole di Carlotta Dell’Isola attraverso le pagine di Instagram – io e Andrea ci eravamo promessi di supportarci a vicenda. È un ragazzo perbene, di sani principi, non mi permetterei mai di giudicarlo. Ma ha fatto una cosa che non mi sarei mai aspettata”, riferendosi alla nomination nei suoi confronti che l’ha poi portata all’eliminazione dallo stesso reality. “Alla domanda su cosa pensassi di Andrea Zenga – ha proseguito Carlotta – ho risposto che non avevo apprezzato il suo voto per mandarmi in nomination, quando due minuti prima mi aveva abbracciata dicendo di volermi bene. Solo questo, non ho detto niente di così grave”.

CARLOTTA DELL’ISOLA: “HO PAURA AD USCIRE DI CASA DA SOLA”

Peccato però che le sue parole contro il figlio dell’Uomo Ragno non siano affatto piaciute ai numerosi fan di Zenga, che hanno iniziato ad insultarla pesantemente, arrivando fino a minacciarla di morte: “Questi individui non si sono limitati ad attaccarmi verbalmente – ha spiegato – ma hanno iniziato anche a minacciarmi di morte”. Carlotta Dell’Isola si dice molto preoccupata, temendo di uscire e di incontrare qualcuno dei suoi odiatori: “Ora ho anche paura di uscire da sola, perché dopo quello che mi hanno detto potrei ritrovarmeli dietro l’angolo”. La 27enne di Anzio ha quindi concluso la sua intervista dicendo: “Sono momenti che non auguro a nessuno. Non mi era mai successa una cosa simile. Sono sconvolta”.



