Carlotta Dell’Isola nuova concorrente Grande Fratello Vip?/ Da Temptation Island…

La casa del Grande Fratello Vip 2020 è pronta ad accogliere nuovi concorrenti. Se lunedì 30 novembre sarà il giorno di Cristiano Malgioglio, nelle prossime settimane, altri vip, varcheranno la famosa porta rossa del bunker di Cinecittà. Ingressi necessari per permettere al reality di andare avanti fino a febbraio. Tra i vari nomi che dovrebbero entrare a far parte del cast ufficiale dei concorrenti spicca anche quello di Carlotta Dell’Isola, la ragazza bionda dell’ultima edizione di Temptation Island, condotta da Alessia Marcuzzi e che ha conquistato il pubblico di canale 5 per la sua storia con Nello. Diretta, schietta, sincera e molto semplice, Carlotta è stata la vera rivelazione di Temptation e con il suo accento romano e la battuta sempre pronta, potrebbe presto entrare nella casa più spiata d’Italia in attesa di convolare a nozze con il suo Nello con cui ha lasciato il villaggio di Temptation Island.

CARLOTTA DELL’ISOLA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020? PARLA SIGNORINI

A confermare l’ingresso di nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è Alfonso Signorini che, nel corso dell’ultima diretta a Casa Chi ha rivelato l’ingresso di 10 nuovi vipponi: “Sono previsti dieci nuovi ingressi. Cinque uomini e cinque donne che arrivano dai mondi più disparati, c’è chi arriva dallo sport, chi dall’intrattenimento televisivo, chi dai social e chi, anche, da Temptation Island”. Gabriele Parpiglia, poi, come fa sapere Biccy, ha aggiunto: “Il direttore Alfonso Signorini ci ha dato un input per indagare e da quell’input è venuto fuori un nome: Carlotta Dell’Isola. So che Carlotta, compagna di Nello, è stata contattata per il Grande Fratello Vip”. La fidanzata di Nello, dunque, sarà presto una nuova concorrente del GF Vip 2020?





