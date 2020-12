Carlotta dell’Isola/ Piange per colpa dei letti (e di Tommaso Zorzi)

Carlotta dell’Isola al Grande Fratello Vip 2020 piange nei suoi primi giorni nella casa. La bella protagonista di Temptation Island è arrivata nella casa sostenuta dai suoi fan e anche da Alessia Marcuzzi che ha accolto la notizia con favore sui social ma, a quanto pare, le prime tensioni l’hanno già un po’ abbattuta. Nei giorni scorsi Carlotta si è lasciata andare alle lacrime e tutto perché dispiaciuta di quanto è successo in casa di notte quando Tommaso Zorzi ha notato uno strano movimento in veranda tra i nuovi, capitanati da Giacomo Urtis, e alcuni sorrisini ai suoi danni visto che li hanno fatti proprio nel momento in cui lui è passato di lì.

La cosa ha fatto un po’ innervosire Tommaso che appena rientrato in camera ne ha parlato con le sue amiche e poi anche con Carlotta che ha ammesso, velatamente, che si stava parlando di lui per via dei letti e che Urtis faceva delle facce strane facendo così ridere tutti.

Carlotta dell’Isola al Grande Fratello Vip 2020 piange per via di una lite e…

Proprio per via di questa sua rivelazione, in casa è scoppiata la lite e Carlotta dell’Isola è finita in lacrime perché non voleva assolutamente fare guai e creare tensioni. La bella concorrente si lascia andare ad un pianto liberatorio e poi ha subito chiarito con l’influencer: “Mi dispiace che magari si è frainteso qualcosa, non volevo farli litigare” e la prima a tranquillizzarla è stata Stefania Orlando che ha subito spiegato che non è successo nulla di grave. Carlotta sembrava preoccupata di poter aver acceso del nervosismo nella Casa: “Giulia mi ha chiesto cosa avessi raccontato, ho detto solo che scherzavamo” e poi è lo stesso Tommaso, sollecitato da Stefania, che ha spazzato via tutto tranquillizzandola. Il Natale è salvo ma l’argomento è davvero chiuso?

