Carlotta Dell’Isola raccomandata dalla Marcuzzi?/ Rivelazione choc di Sofia Calesso

Carlotta Dell’Isola è entrata nella casa del Grande Fratello Vip il giorno 96. La 27enne di Anzio si è fatta conoscere, insieme al fidanzato Nello Sorrentino, nell’ultima edizione di Temptation Island, condotta da Alessia Marcuzzi. Sofia Calesso, ex concorrente di Temptation Island, ha criticato la partecipazione di Carlotta al GF Vip: “Anche io come Carlotta ho fatto Temptation Island e conosco bene i termini contrattuali del programma. Il nostro contratto scadeva il 30 di novembre; da quel momento eravamo più libere, e loro, avendo fatto il programma con Alessia Marcuzzi, avevano la scadenza del contratto l’1 gennaio; Carlotta però è entrata prima al Grande Fratello Vip”, ha detto in un’intervista a Meteoweek, riportata da Isa&Chia. La Calesso si chiede quindi come la Dell’Isola sia riuscita a entrare nella casa prima del nuovo anno: “Come ha fatto Carlotta ad entrare nella casa prima della scadenza del contratto, se noi, prima della scadenza, non eravamo libere nemmeno di fare delle sponsorizzazioni? Cioè, da contratto lei non dovrebbe essere lì dentro, quindi significa che c’è lo zampino di qualcuno; probabilmente Carlotta ha delle conoscenze ai piani alti”. Secondo Sofia Calesso, sarebbe proprio la conduttrice di Temptation Island la “mecenate” di Carlotta e non solo: “Facchinetti che le ha fatto da agenzia, la Marcuzzi che la conosceva da prima”.

Carlotta Dell’Isola in finale al GF Vip perché raccomandata?

Ma non è tutto. Sofia Calesso, che ha partecipato all’edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia, ha rivelato che Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino avrebbero dovuto partecipare al reality con lei: “Carlotta sarebbe dovuta essere nella nostra edizione di Temptation Island, ma essendoci già due vip l’hanno spintonata nell’edizione successiva, in modo che potesse brillare ancora di più ed arrivare, poi, a due puntate del Maurizio Costanzo Show ed al Grande Fratello Vip”. La Calesso sostiene anche che la Dell’Isola arriverà in finale al GF Vip: “Qualcuno mi ha detto che Carlotta, molto probabilmente, arriverà addirittura in finale, il che è scioccante. Nella casa Carlotta è completamente diversa rispetto a come l’abbiamo conosciuta noi”. Nella lunga intervista a Meteoweek, Sofia Calesso ha parlato anche di Antonella Elia, protagonista della stessa edizione di Temptation Island con l’ex compagno Pietro Delle Piane: “Secondo me al Grande Fratello Vip, Antonella Elia è stata imboccata da qualcuno; quello che ha detto non è tutta farina del suo sacco. Antonella è una donna molto intelligente, mi suona strano quello che ha detto su Elisabetta Gregoraci e su Samantha De Grenet”.



