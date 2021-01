Carlotta Dell’Isola, sfogo sul fidanzato Nello/ “Per i litigi, mi schifavano tutti”

La casa del Grande Fratello Vip 2020 consente di riflettere sulla propria vita e capire gli errori commessi. Se Adua Del Vesco, nelle scorse ore, ha tirato fuori i propri dubbi sul fidanzato Giuliano Condorelli, Carlotta Dell’Isola, ritrovandosi in veranda con Samantha De Grenet, Adua e Andrea Zelletta, si è lasciata andare ad uno sfogo sul fidanzato Nello, reo di aver sempre coinvolto la famiglia nei loro litigi. “Ho passato un periodo che mi schifavano tutti. Rendeva partecipi tutti. Io non posso condividere tutto. Non mi piace litigare con gli altri davanti, è capitato con la mamma e non mi fa piacere”, ha spiegato Carlotta. Stando a quanto raccontato da Carlotta, Nello avrebbe l’abitudine di condividere dettagli della sua vita di coppia con la famiglia.

“Una litigata sempre davanti a tutti, che pensate voi? Mi ricordo che stavo davanti al camino in cucina. Io vengo a letto con te, pure quello dobbiamo condividere? O abbiamo qualcosa di nostro. Io ai miei genitori non racconto tutto, lui sì“, ha aggiunto.

CARLOTTA DELL’ISOLA E LA VITA DI COPPIA CON IL FIDANZATO NELLO: I CONSIGLI DI SAMANTHA DE GRENET

Carlotta Dell’Isola spiega i compagni che l’atteggiamento di Nello le ha causato tanti problemi con la famiglia del fidanzato. Samantha De Grenet, da mamma e da figlia, le dà un consiglio: “Lo sbaglio è nel coinvolgere i genitori nelle discussioni perchè te, dopo due ore, fai pace perchè sei innamorata mentre al genitore resta un fastidio”. Questo aspetto caratteriale di Nello ha causato tanta sofferenza a Carlotta. “Tutti si devono intromettere, devono dire una parola. Io i primi tempi ho avuto difficoltà. Discutevamo in macchina, in camera, e lui doveva rendere partecipi tutti”, ha aggiunto Carlotta. “Anche tu devi essere brava nel non litigare davanti agli altri”, ha aggiunto Samantha mentre Andrea Zelletta e Zenga ammettono di non condividere tale atteggiamento. Cliccate qui per vedere il video.

