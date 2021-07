Carlotta Dell’Isola Vs Tommaso di Temptation Island 2021 “Che schifo”/ “Valentina…”

Alla fine della seconda puntata di Temptation Island 2021, Valentina e Tommaso si sono ritrovati faccia a faccia in quello che è stato il primo falò di confronto di questa edizione. A chiederlo è stata Valentina dopo le immagini del tradimento del fidanzato con la single Giulia. Se questo ha scatenato sul web il primo fiume di commenti negativi su Tommaso, ciò che lui le ha detto al falò non ha fatto che alimentare la polemica nei confronti del 21enne. Tra le tantissime critiche anche quelle di un ben noto volto del programma condotto da Filippo Bisciglia: Carlotta Dell’Isola. Lei, che ha partecipato lo scorso anno col fidanzato Nello (con cui sta ancora insieme), è intervenuta sui social per dire la sua su Tommaso: “Che schifo! – ha tuonato l’ex gieffina – Posso farlo io il falò di confronto con lui? Valentina? Nessuna donna meriterebbe ciò! Mai!”

Valentina e Tommaso, il falò di confronto scatena la polemica

Anche Carlotta Dell’Isola, dunque, si schiera in difesa di Valentina e contro Tommaso. Lui, d’altronde, ha cercato di colpevolizzarla anche durante il falò di confronto, dicendole: “Ti avrei chiesto di sposarmi al falò finale, ma ora non ti vedo più come prima. Ho fatto quello che mi sentivo di fare, ma solo perché era Giulia. Se fosse stata un’altra non sarebbe successo, era destino. Meglio che lo abbia capito adesso”. Ha poi continuato: “Sono cose che mi hanno dato fastidio. Io da quel giorno non ho più pensato a lei nello stesso modo. La notte non dormivo per la tachicardia. Tu dovevi essere perfetta”. Parole, di fronte alle quali, anche Filippo Bisciglia è alla fine intervenuto per spronare Valentina a replicare.

