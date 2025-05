Nella mattinata di ieri a Gergei – alle porte di Cagliari – si è tenuta la partecipatissima inaugurazione di piazza Carlotta Dessì, dedicata proprio alla giornalista Mediaset morta prematuramente lo scorso febbraio e che negli anni era diventata una presenza fissa nel programma ‘Fuori dal Coro‘ condotto da Mario Giordano – e in onda oggi nella prima serata di Canale 4 -: presenti all’inaugurazione tutti coloro che avevano avuto modo di conoscere Carlotta Dessì che ancora una volta hanno voluto ricordarla come una persona solare, sempre disponibile con tutti e al contempo tenace e determinata nel raggiungere i suoi obbiettivi.

L’inaugurazione di piazza Carlotta Dessì è stata ripresa dalle telecamere di Pomeriggio Cinque – programma per il quale aveva lavorato nella sua purtroppo breve carriera – che hanno anche intercettato la madre della giornalista che ha voluto ricordarla come “magica con il suo sorriso e la sua bontà“; mentre tra i presenti c’era anche Mario Giordano – tra i primi a dare l’annuncio della morte all’inizio di una diretta di Fuori dal Coro – che ha voluto ricordare come “ha cambiato tutto noi” grazie alla sua “generosità e alla capacità di aprirsi agli altri” anche nei momenti difficili della malattia.

Facendo un passetto indietro, vale la pena ricordare che Carlotta Dessì è morta prematuramente e tragicamente lo scorso 7 febbraio a due passi (sarebbe stato il 15) dal suo 35esimo compleanno: nell’estate del 2023 – infatti – aveva scoperto di soffrire di un non meglio precisato tumore che l’aveva costretta a passare cinque lunghissimi mesi in ospedale; mentre dopo le dimissioni nel dicembre del 2023, il febbraio successivo – purtroppo – è mancata, lasciando dietro di sé nel cuore di chi la conosceva il suo sorriso.

Sorridente – d’altronde – si era presentata nello studio di Fuori dal Coro immediatamente dopo le dimissioni dall’ospedale, seduta in carrozzina e visibilmente provata dalle terapie e dai medicinali, ricordando a tutti che “bisogna lottare e non bisogna arrendersi” anche quando la vita cambia completamente; mentre annunciando la morte di Carlotta Dessì, in un’altra puntata di Fuori dal Coro Mario Giordano notò come “tutto quanto ha poco senso” quando muore una persona così tanto giovane, volendola ricordare “per il coraggio, la tenacia, la determinazione [e] l’ostinazione” che fino all’ultimo momento ha sempre dimostrato.