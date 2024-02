Carlotta Dessì (Fuori dal Coro) come è morta/ La malattia e il sostegno di Mario Giordano: dolore a Mediaset

Come è morta Carlotta Dessi: la sua ultima apparizione a Fuori dal Coro in sedia a rotelle…

Carlotta Dessì, giornalista di Mediaset, è morta a 35 anni a causa di una grave malattia. Il suo volto era noto per la partecipazione a diversi programmi. La sua carriera nell’emittente era iniziata a Premium Sport. Era una appassionata di calcio e, in particolare, della squadra della sua città, il Cagliari. Poi, aveva lavorato anche per Pomeriggio 5 e Fuori dal Coro. È proprio nel contesto professionale che aveva conosciuto il compagno Fabrizio Boni. A dare la drammatica notizia è stata la redazione di TgCom24, che l’ha ricordata per “la sua passione, il suo entusiasmo, il sorriso e la forza con cui ha affrontato gli ultimi terribili mesi”.

Carlotta Dessi era apparsa per l’ultima volta in televisione nel programma di Mario Giordano, che ad ogni puntata di Fuori dal Coro le ha sempre dedicato un pensiero, incitandola a combattere contro il male che l’aveva colpita la scorsa estate. Era stato proprio il conduttore ad accoglierla in studio, in sedia rotelle, dopo cinque mesi di ospedale. Non si è mai saputo con precisione quale brutto male l’abbia colpita, ma tutti abbiamo mantenuto un certo riserbo e delicatezza. “Perché bisogna lottare, non bisogna arrendersi. Non sono sola, non lo sono mai stata dal primo giorno in cui ho scoperto la mia malattia. Da quel giorno la mia vita è cambiata, ma sono stata travolta da tanto amore. In tanti mi danno la forza, soprattutto quando le mie paure prendono il sopravvento. Mi ricordano di guardare avanti, di pensare al futuro e di non mollare mai. Anche se la strada sarà lunga e a tratti complicata. Perché vincerò, anzi vinceremo. Grazie a tutti”, aveva detto Carlotta Dessi in quella occasione.

Carlotta Dessì è morta a 35 anni: era giornalista di Mediaset, il cordoglio sui social

In più occasioni Carlotta Dessì, la giornalista di Mediaset morta nelle scorse ore, aveva parlato della malattia anche sui social network, dov’era molto seguita. L’ultimo post risale al 12 gennaio scorso, quando aveva pubblicato la fotografia di un quadro con scritto non temere regalatole da un’amica. “In queste due parole ho capito che c’è tutto il senso della mia vita. Ah, la vita. Quanto la cerchi, quando tocchi per mano la sofferenza e la malattia. Sentendoti pure egoista. La paura fa tremare e la mente viaggia. Ma non temere, Carlotta”, aveva scritto.

In tanti quotidianamente inviavano alla trentacinquenne messaggi di affetto e di sostegno. Adesso i suoi profili sui social network sono in queste ore riempiti di messaggi di cordoglio per la sua prematura scomparsa, che ha sconvolto il mondo del giornalismo.











