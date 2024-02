Carlotta Dessì, l’omaggio di Paolo Del Debbio: “La vita è ingiusta”/ “Forse sta intervistando Churchill”

Nella serata di ieri il conduttore di Dritto e Rovescio, Paolo Del Debbio, ha voluto giustamente omaggiare la povera Carlotta Dessì, giornalista Mediaset scomparsa dopo una malattia negli scorsi giorni a soli 35 anni. “Volevo fare un ricordo – le parole del conduttore – che faccio volentieri ma che mi costa, della nostra cara, collega, giornalista Carlotta Dessì, che è morta a 35 anni. Ad agosto le è stato diagnosticato quello che aveva e in pochi mesi, il male…”. In studio passano delle foto di Carlotta Dessì e Del Debbio ha commentato: “Guardate che bella la nostra Carlotta, una bravissima giornalista – ripetuto due volte – ultimamente lavorava con Mario Giordano che le è stato vicino e mi ha parlato di leì, una bravissima giornalista e soprattutto una bravissima giornalista ad un’età in cui è ingiusto che una vita ti porti via con se in un’altra vita”.

“Certamente – ha proseguito Del Debbio omaggiano la collega – continuerà a fare interviste, si dice che nell’aldilà ci sono milioni di persone, e lei era molto curiosa, magari va ad intervistare qualcuno un po’ più grande, magari è lì che ora parla con Churchill, ci piace immaginarla così”. A Carlotta Dessì era stato diagnosticato un cancro che viste le tempistiche è stato fulminante, tenendo conto che nel giro di pochi mesi se l’è portata via.

CARLOTTA DESSI’, IL RICORDO DI DEL DEBBIO, L’ULTIMO POST E L’ULTIMA APPARIZIONE TV

Soltanto qualche settimana fa aveva pubblicato un messaggio social in cui mandava un messaggio di speranza: “Questo regalo è arrivato qualche giorno fa. ‘Non temere’, mi ha scritto la mia adorata Simonetta. E in queste due parole ho capito che c’è tutto il senso della mia vita. Ah, la vita. Quanto la cerchi, quando tocchi per mano la sofferenza e la malattia. Sentendoti pure egoista. La paura fa tremare e la mente viaggia. Ma ‘non temere’, Carlotta”.

L’ultima apparizione tv era invece stata lo scorso dicembre, per l’ultima puntata stagione di Fuori dal Coro, dove Carlotta Dessì era apparsa in sedie a rotelle: “Bisogna lottare, non bisogna arrendersi. Una cosa è certa. Non sono sola”, disse in quell’occasione.











