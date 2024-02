Carlotta Dessì, morta giornalista di Fuori dal Coro/ Il “fratello” Michel Dessì e il ricordo Mediaset

COME È MORTA CARLOTTA DESSÌ, LA GIORNALISTA DI FUORI DAL CORO: UNA GRANDE TESTIMONIANZA

Avrebbe compiuto 35 anni tra una settimana Carlotta Dessì, giornalista del gruppo Mediaset morta a causa di una grave malattia. Originaria di Cagliari, aveva studiato Scienze della Comunicazione alla Sapienza di Roma. Dopo diversi stage, tra cui uno a Sky Tg24, approdò a Milano, in particolare a Mediaset, dove ha collaborato per diversi programmi – come Mattino 5, Pomeriggio 5 e Fuori dal Coro – in qualità di inviata, occupandosi di giornalismo d’inchiesta. Nel 2020 aveva ricevuto il Premio Giustolisi con una menzione speciale per il lavoro svolto durante il periodo della pandemia Covid. Il gruppo Mediaset si è subito stretto attorno alla famiglia della giornalista. Questa mattina, visibilmente emozionati, Federica Panicucci e Francesco Vecchi hanno parlato di lei come di una ragazza incredibile.

«Ha lottato tanto, in tutti i modi. Carlotta era una ragazza dal carattere incredibile, divertente e anche un po’ matta ma nella maniera giusta per affrontare un mestiere come il suo, come il nostro. Mi sento di dire che in ogni redazione in cui ha lavorato ha lasciato davvero un vuoto», ha commentato Francesco Vecchi. Inoltre, ha parlato delle sue visite: «Quando andavamo a trovarla in ospedale, uscivamo e veniva da pensare che non potesse succedere niente di grave». Anche Federica Panicucci è intervenuta, ricordando l’ultima visita a Natale, quando Carlotta Dessì era passata in redazione per salutare i colleghi: «Aveva un sorriso che conquistava, che rassicurava, e vogliamo ricordarla così, per la sua vitalità».

IL RICORDO SOCIAL DI CARLOTTA DESSÌ: DA BARBARA D’URSO A MICHEL DESSÌ

Sui social si registra un’ondata di commenti e ricordi. Tra chi ha voluto dedicare un pensiero a Carlotta Dessì c’è anche Barbara D’Urso, che l’aveva avuta come inviata a Pomeriggio 5. La conduttrice ha pubblicato un’immagine della giovane giornalista e le ha dedicato un messaggio: «Piccola Carlottina…per anni e anni sei stata la mia inviata a Pomeriggio 5… Negli ultimi mesi ci siamo sentite e scritte tante volte… E tutte e due pensavamo che ce l’avresti fatta… Sono molto triste e ti voglio tanto bene».

C’è anche il ricordo di Michel Dessì, inviato di Pomeriggio 5 e Stasera Italia, quindi collega di Carlotta Dessì. «“Ma siete fratelli?” Noneee. “Ma siete cugini?” Noneee. “Eppure vi somigliate”. Due Dessì in Tv, nella stessa famiglia: Mediaset. “Mi raccomando, nel frattempo pensaci tu a portare alto il nostro nome eh” mi ha detto in una delle ultime telefonate. Una donna straordinaria, una collega generosa, gentile, sempre pronta a darti consigli veri. Ci mancherai. Mancherai a noi ma, soprattutto, mancherai al pubblico che, fino ad oggi pomeriggio, continuava a chiedermi di te. “Ma sua sorella come sta?” Potrò dire con certezza che è salita in cielo. Troppo presto», ha scritto su Instagram. La camera ardente sarà aperta giovedì mattina alle 10 all’ospedale Niguarda. Invece, i funerali di Carlotta Dessì venerdì alle 11 presso la chiesa di San Leone di Milano.











