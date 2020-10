Carlotta e Nello/ Lei disperata: “Sei anni persi..”, lui l’ha tradita a Temptation Island?

CARLOTTA E NELLO AL FALO’ DI CONFRONTO A TEMPTATION ISLAND 2020?

Carlotta e Nello allo sbando nella nuova puntata di Temptation Island 2020? Le cose si complicano per quella che possiamo definire la coppia più amata di questa edizione passata un po’ in sordina del reality sui sentimenti. Se da una parte c’è lui ancora molto trattenuto, almeno secondo quanto pensa la fidanzata, dall’altra c’è lei pronta a minacciare e lasciarsi andare con i single proprio per ripicca. Al grido di ‘stai giocando con il fuoco’, Carlotta non solo sembra essere avvinghiata ad uno dei single nel promo ma in alcuni frame la vediamo dopo il falò, pronta ad entrare in quella che sembra la casa in cui si trovano i single e in cui, ovviamente, non ci sono le telecamere. Quali saranno le sue intenzioni? Un vero turbinio di emozioni attendono i fan della coppia ma anche gli stessi protagonisti perché se un momento Carlotta sembra pronta a vendicarsi magari usando proprio i single, un minuto dopo la vediamo piangere disperata e chiusa in bagno.

COSA VEDRA’ CARLOTTA NEL PINNETTU?

Carlotta vedrà qualcosa nel pinnettu relativo a Nello e alla single Benedetta e poi si rifugerà in bagno parlando del fidanzato, dicendo quanto lo odia e ammettendo di aver perso sei anni di vita dietro a lui. Toccherà anche al bel fidanzato sentire e vedere cose che riguardano Carlotta oppure no? Anche lei potrebbe optare per un fine settimana da sogno con uno dei single proprio per colpirlo nell’orgoglio? I video anticipazioni non mostrano molto altro ma chi ha seguito la scorsa puntata, sa bene che Carlotta ama Nello e che non si aspettava alcune cose da lui, come la famosa uscita in barca con la single Benedetta. Se al falò si è mostrata dura e pronta alla battuta, tornata nel villaggio si è lasciata andare alle lacrime e allo sconforto convinta che il suo fidanzato si stia lasciando andare più del previsto con la single. Nel promo Alessia Marcuzzi annuncia il primo falò di confronto ufficiale in vista del finale, toccherà a Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino rompere il ghiaccio e tirare le somme del loro viaggio nei sentimenti?



