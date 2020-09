Carlotta e Nello, Temptation Island/ Falò lontano? Riflessione su single Benedetta

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, rispettivamente 27 e 31 anni, stanno insieme da sei anni, e hanno scelto di intraprendere il viaggio nei sentimenti di Temptation Island nel tentativo di superare il momento di stallo che sta attraversando la loro relazione. Se da una parte Carlotta nutre il desiderio di far crescere la loro storia, desiderando di convolare presto a nozze, dall’altra Nello sembra non essere sulla stessa lunghezza d’onda della sua compagna e ha dichiarato di non sentirsi ancora pronto a compiere una scelta così importante, ma ammettendo di poter prendere in seria considerazione un’eventuale convivenza. La partecipazione a Temptation Island, fortemente voluta soprattutto da Carlotta, parte proprio dal desiderio di mettersi alla prova e di capire se la loro storia è pronta per una svolta.

Fin dall’inizio della loro avventura a Temptation Island, l’atteggiamento di vicinanza di Nello nei confronti dell’avvenente single Benedetta è apparso chiaro: le immagini che Carlotta ha visto nel pinnettu l’hanno fortemente turbata e fatta scoppiare in lacrime, soprattutto dopo aver colto l’infelice affermazione di lui, con la quale sosteneva che, se i due non si fossero sposati sarebbero stati destinati a lasciarsi. Se durante il primo falò condotto da Alessia Marcuzzi, Carlotta ha cercato in tutti i modi di dimostrarsi forte e caparbia, non appena è rientrata nel villaggio delle fidanzate, riflettendo su quanto aveva visto, è scoppiata in un pianto liberatorio, soprattutto riflettendo sul suo atteggiamento ineccepibile, tale da non aver prodotto nessun video per il fidanzato Nello.

Nello e la rabbia per i video di Carlotta

La situazione si è però ribaltata in occasione della seconda puntata del realty show. In quest’occasione, infatti, è stato Nello ad essere fortemente scosso dai video della sua fidanzata Carlotta. Proprio lei, a fronte della delusione subita durante il falò della prima puntata, sconfortata e affranta si è avvicinata a ad uno dei ragazzi single vivendo momenti di divertimento e spensieratezza. In occasione della seconda puntata Nello ha dovuto fare i conti con la visione di alcune scene di Carlotta in cui, quest’ultima sembra essere entrata abbastanza in sintonia con uno dei single del villaggio. Molto probabilmente Carlotta, ferita nel suo orgoglio di donna, sta cercando di trovare un pretesto per vendicarsi del fidanzato. Proprio dopo la visione dei video che riguardano Carlotta, Nello si è commosso e anche un po’ risentito, tant’è che al rientro nel villaggio, dopo il falò della seconda puntata, ha iniziato a sfogare la sua rabbia camminando in modo piuttosto agitato, ammettendo di essere un carattere impulsivo e di avere, in quel momento, le idee confuse e il cervello annebbiato dalla rabbia nei confronti dell’atteggiamento di Carlotta.

Carlotta e la gelosia per Benedetta

Carlotta, che durante le confessioni con le altre fidanzate e con i ragazzi single del villaggio, ha fatto emergere e sue perplessità nei confronti di Nello, è giunta alla conclusione che, per lui, il loro rapporto si fonda, oramai, soprattutto sull’abitudine e sulla routine. Durante la seconda puntata Carlotta ha avuto modo di vedere gli atteggiamenti molto confidenziali del fidanzato Nello con la single Benedetta e, proprio riguardo la loro chiara sintonia, Carlotta si dichiara felice di aver preso la decisione di partecipare al programma, perché grazie a questa scelta sta capendo molte cose di Nello. Proprio lui, in un momento di confidenza con le single, ha ammesso di aver pensato al matrimonio, ma di non averlo mai messo in atto perché lui vuole che quel momento, e tutto quello che ne seguirà, sia indiscutibilmente perfetto. Nella passata puntata abbiamo visto Nello e Carlotta entrambi arrabbiati e confusi: da una parte il giovane ha avuto una reazione rabbiosa nell’aver visto i video della fidanzata, dall’altra Carlotta ha ammesso di aver capito che Nello non è più innamorato di lei.

Ma cosa accadrà nella nuova puntata in onda stasera? Sicuramente la faccenda si intreccerà ancora di più. Carlotta potrebbe continuare ad avvicinarsi ai single e riflettere sull’atteggiamento di Nello nei confronti di Benedetta, mentre nel villaggio dei fidanzati Nello potrebbe proseguire nella sua disinvolta conoscenza con le altre ragazze. Sembra però poco probabile che uno dei due chieda il falò di confronto; entrambi desidererebbero arrivare fino alla fine dell’avventura a Temptation Island, magari speranzosi di trovare risposta ai dubbi con cui erano partiti.

