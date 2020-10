Carlotta e Nello, Temptation Island/ Ora o mai più: addio o nozze per la coppia?

Come proseguirà l’avventura di Carlotta e Nello a Temptation Island? Naturalmente, non si sa. La coppia potrebbe lasciarsi andare alle rispettive tentazioni, oppure confrontarsi davanti all’ormai celebre falò e decidere di convolare a giuste nozze. Ad oggi la situazione è ancora abbastanza intricata, ma nelle prossime puntate potrebbe volgersi in un senso o nell’altro. Dopo la terza puntata del 20 settembre, Carlotta vede un filmato nel quale Nello si lamenta di come lei balla e inizia a flirtare con varie ragazze single. Lei inizia ad essere perplessa e arrabbiata, confidandosi con le altre donne fidanzate. Nello si avvicina ad una single, Ester, nonostante sembra che non le piaccia più di tanto. Carlotta si rende conto che a Nello piace più Benedetta e viene chiamata nel pinnettu per visionare Nello e Benedetta che iniziano a ballare e a fare più conoscenza insieme. Nello conferma la sua attrazione fisica per Benedetta e le chiede di uscire per un’esterna, trascorrendo un pomeriggio in gommone. Carlotta non ce la fa più e si sfoga con le altre ragazze, temendo che Nello non voglia più stare insieme a lei. Nello viene chiamato al falò e vede Carlotta che viene provocata da Antonio, ma senza successo. L’uomo resta comunque turbato dalle mosse della sua fidanzata e si rifugia in Benedetta.

Nello e Carlotta, Temptation Island: cosa faranno i due?

Dopo sei anni insieme, Nello e Carlotta devono decidere cosa fare insieme e lo faranno a Temptation Island. La loro situazione non sembra delle più rosee, dato che entrambi sembrano fare molta fatica a resistere a determinate tentazioni, soprattutto Nello. La relazione va avanti tra alti e bassi e loro devono stabilire un punto fermo sul loro rapporto. Matrimonio o fine della storia? Temptation Island è arrivato proprio con l’obiettivo di trovare una soluzione definitiva. Fin dal primo momento, si è visto quanto Nello avesse una certa chimica con la single Benedetta. Nonostante Carlotta sia sempre rimasta forte e fredda in studio, la ragazza si è sfogata non è appena tornata nel villaggio, lasciandosi andare ad un pianto liberatorio. Al contempo, neanche Nello è contento dei comportamenti della sua fidanzata e nutre a sua volta più di qualche dubbio nei suoi riguardi.





