Carlotta e Susanna, sono le figlie di Gigi Proietti, le donne che adesso dovranno fare a meno di un grande uomo e di un grande padre, colui che preso da mille impegni non si è mai tirato indietro quando era il momento di dedicarsi a loro. Carlotta e Susanna raccontano di viaggi di famiglia in cui ci si divertiva, in cui il papà Gigi continua a ironizzare su tutto mentre con il suo blocchetto pensava a fare caricature di quello che vedeva, figlie comprese. Le due parlano di un padre sempre presente, dolce e premuroso e mai severo e, in particolare, Susanna ricorda al Corriere.it: “Ma ogni tanto si sentiva in dovere di rimproverarci, più che altro per accontentare mamma… Una volta mi trovò che fumavo in casa con un’amica. Pensava che fosse una canna e si arrabbiò molto, su quello non transige”.

Carlotta e Susanna, figlie di Gigi Proietti: “Risate, viaggi, e severità? Solo se…”

Ma chi sono Carlotta e Susanna Proietti, oltre ad essere le figlie di Gigi e della compagna Sagitta Alter, le due si sono donate al mondo dello spettacolo anche se in modo diverso rispetto al padre. Susanna ha rinunciato al palco ma non al mondo dello spettacolo facendo la scenografa e la costumista mentre la sorella minore non ci ha voluto rinunciare anche se non si è regalata alla recitazione bensì alla canzone. Carlotta Proietti fa la cantante ma sempre grazie al papà (e spesso al suo fianco anche sul palco): “Mio padre è una guida, mi ha insegnato la serietà e il rispetto sul lavoro, mi ha trasmesso la passione per la musica, ma non mi ha mai raccomandata, nemmeno per recitare con lui in Una pallottola nel cuore, perché per fare bene questo mestiere serve solo la gavetta”.



