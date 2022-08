Carlotta e Susanna, figlie Gigi Proietti/ “Ci ha insegnato a non farci influenzare”

Carlotta e Susanna, ecco chi sono le figlie di Gigi Proietti

Carlotta e Susanna Proietti sono le figlie dell’indimenticabile Gigi Proietti. Entrambe legatissime al ricordo dell’amato papà, sempre al loro fianco nel supportarle nello sviluppo della carriera artistica. “Ci ha insegnato a non farci influenzare troppo dagli altri”, ha raccontato Susanna Proietti, la prima figlia di Gigi e della storica compagna Sagitta Alter. Susanna lavora da diversi anni nel mondo dello spettacolo, come costumista e scenografa.

Gigi Proietti/ I Cavalli di Battaglia ci ricordano che "una risata aiuta a vivere"

Stessa strada imboccata da Carlotta Proietti, che invece però è attrice e produttrice. “Mi manca mio papà”, ha raccontato poche settimane fa Carlotta in una interessante intervista rilasciata al magazine Oggi. “Manca la sua risata, la sua voce, il poter chiacchierare. Tutto. Mi manca il punto di riferimento. Finché c’è stato ha avuto sempre l’ultima parola, quella che riconoscevamo come la più saggia. Oggi l’ultima parola tocca a noi ed è una grande responsabilità”.

Gigi Proietti, com'è morto?/ Il medico: "Fece ironia fino alla fine"

Carlotta Proietti e il ricordo del padre: “Lo portavo in giro come un trofeo”

Carlotta ha ereditato dal papà la passione per il teatro, ma non solo. “La sua grande umiltà ci ha viziate. Non dava mai nulla per scontato, era riflessivo… Io ho cominciato come cantante, poi un giorno papà mi disse che secondo lui potevo recitare”, ha spiegato. Nella stessa intervista la figlia di Gigi Proietti ha smentito categoricamente di essere mai stata raccomandata. E lo ha fatto con la stessa ironia del papà: “Magari! Scherzo, naturalmente. Non era in grado, lo avrebbe messo molto in imbarazzo”.

Sagitta Alter, compagna Gigi Proietti/ "Il più bel traguardo, la nostra famiglia"

Nel corso dell’intervista la figlia d’arte ha ricordato simpaticamente di quando da piccola portava in giro il padre come un trofeo: “Anche se poi è diventata un’arma a doppio taglio. Il mio privilegio è stato quello di crescere dietro le quinte, uno splendido parco giochi”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA