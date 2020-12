Carlotta e Susanna Proeitti, figlie di Gigi Proietti/ “Un papà presente e buono”

Carlotta e Susanna Proeitti sono le figlie di Gigi Proietti e della compagna Sagitta Alter, le due donne che si sono strette intorno alla madre nel momento più doloroso, quello della morte del loro amato Re avvenuta lo scorso 2 novembre proprio nel giorno in cui compiva 80 anni. Proprio le tre donne della sua vita hanno dato il triste annuncio della sua morte dopo aver passato una notte in ospedale al suo capezzale. Ma chi sono Carlotta e Susanna? Le due sono nate dall’amore di Gigi e Sagitta e nelle loro interviste hanno sempre raccontato di avvigi di famiglia in cui le risate non mancavano proprio perché il loro padre era sempre lo stesso, sia sul palco che in famiglia, e spesso si lanciava in racconti, aneddoti e caricature. Nonostante il successo e la sua carriera, le due figlie di Gigi Proietti hanno sempre parlato di un padre presente che non ha fatto mancare loro dolcezza, presenza e amore, visto che la ‘cattiva’ della casa è sempre stata la mamma.

Carlotta e Susanna Proietti, figlie di Gigi Proietti, che lavoro fanno?

Oltre ad essere le figli di Gigi Proietti, Carlotta e Susanna sono anche delle donne cresciute e ben lanciate nelle loro carriere legate, seppure in modo diverso, proprio al mondo dello spettacolo. Quella che ha un po’ rinunciato alle luci della ribalta è Susanna che vive e lavora un po’ defilata rispetto alla sorella perché ha preferito dedicarsi alla scenografa e ai costumi. Altra storia per la sorella minore, la dolce Carlotta che non ha proseguito la sua carriera di attrice ma si è lanciata nel mondo della canzone. Chi ha seguito Gigi Proietti nei suoi lavori in tv e nei suoi show sa bene che Carlotta è stata spesso al suo fianco sul palco. Lei stessa ha ammesso che lui è stata la sua guida, le ha insegnato il rispetto sul lavoro, la serietà ma anche la passione per la musica (visto che lui all’inizio era musicista in una band) e non ha mai usato il suo nome per raccomandarla nemmeno quando è arrivata l’occasione di lavorare insieme in tv per la fiction Una pallottola nel cuore.



