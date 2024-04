Carlotta Ferlito e il dramma della malattia della mamma/ “Peggiora di giorno in giorno”

Carlotta Ferlito e la malattia della madre

La ginnasta Carlotta Ferlito affronta la malattia della mamma di cui ha parlato tante volte e torna a farlo con un messaggio sincero su Tik Tok. La mamma di Carlotta Ferlito sta combattendo la propria battaglia contro la Sla. Una lotta difficile che la Ferliti ha raccontato spesso. Molto attiva su Tik Tok, la ginnasta ha documentato il suo viaggio a Miami condividendo con i followers il desiderio di poter vivere nella a Miami per sei mesi all’anno. Tanti i commenti ricevuti da Carlotta che ha deciso di rispondere in modo molto sincero ad una domanda in particolare.

«Scusa tanto ma con la tua mamy? Non senti la mancanza?», le domande poste a Carlotta Ferlito e a cui quest’ultima ha deciso di rispondere in totale sincerità svelando nuovi dettagli della malattia incurabile con cui convive la mamma.

Carlotta Ferlito e le parole sulla malattia della mamma

«Rispondo nella maniera più autentica che conosco. Mia mamma non sarà qui ancora per tanto, forse non vi è chiaro. Ho la consapevolezza di questa cosa e nella vita ci vuole consapevolezza. Peggiora drasticamente di giorno in giorno. Non vedo l’ora che il suo dolore possa smettere di esistere”, inizia così il messaggio di Carlotta Ferlito che non nasconde il dolore per la malattia della mamma.

“Fidatevi che vedere mamma spegnersi giorno dopo giorno è il dolore più grande che io abbia mai provato nella vita e penso che non ne proverò mai uno più grande. Non lo auguro a nessuno, nemmeno al mio peggior nemico. Non me lo merito. Sono arrabbiata con la vita ma… cosa fai? Non viaggi? La vita deve andare avanti. Neanche lei vorrebbe che noi (figli) stessimo fermi ad aspettare il giorno x”, ha concluso.













